El Baxi Ferrol sigue creciendo y se lleva su segundo partido en Eurocup ante SBS Ostrava

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Con pocos días de descanso en este inicio de temporada trepidante, el Baxi Ferrol volvía a saltar a la pista este miércoles, en esta ocasión, en la 2ª jornada de la fase de grupos de la Eurocup Women, en el primer partido delante de su afición en la competición europea en esta temporada en el Pabellón de A Malata ante las checas del SBS Ostrava, consiguiendo la victoria por 100-64.

El partido empezaba con un parcial de 4-0 de las ferrolanas, pero el juego estaba igualado en todo momento, con las checas no dejando que el Baxi Ferrol pudiera desplegar su juego, tal y como había advertido Lino López en la previa, al no dejar que las locales se pudieran escapar en el marcador y, aunque siempre estuvieron por delante, la ventaja de las ferrolanas difícilmente pasaba de los tres puntos, cerrándose este primer cuarto con 19-17.

El segundo cuarto no podía empezar mejor, con un triple de Erjavec que era una declaración de intenciones de lo que estaba por venir, teniendo las ferrolanas una mejor circulación de su juego, siendo más agresivas tanto en ataque como en defensa, debido también a varias acciones polémicas de contacto que caían del lado del Ostrava y que no eran del agrado de la parroquia ferrolana. A pesar de esto, el Baxi Ferrol se distanciaba poco a poco en el marcador superando la barrera de los diez puntos, dándoles un poco de tranquilidad que intentaban aprovechar las visitantes con algún robo, pero el partido se iba al descanso con un triple de Blanca Millán sobre la bocina que dejaba el electrónico en 47-35.

Tras la reanudación, el Ostrava quería aprovechar algunos fallos que cometían las jugadoras ferrolanas, acercándose en el marcador, pero esto era tan solo un espejismo que se encargaba de solventar Moira Joiner con dos triples que encendían a la parroquia ferrolana y que sería la antesala de un contundente parcial de 8-0, con Blanca Millán llevando el peso del equipo a sus espaldas con otros dos triples, como también Dalayah Daniels acertada bajo el aro, aprovechando las asistencias de sus compañeras, lo que les permitía irse a los minutos decisivos con 21 puntos por delante, 72-51.

Las ferrolanas afrontaban el último cuarto con la misma intensidad que en los minutos anteriores, no haciendo concesiones a pesar de tener el partido ya en el bolsillo, con nuevas intervenciones de Blanca Millán que ponían en pie a la afición una vez era sustituida recibiendo gritos de ‘MVP’. El Baxi Ferrol estaba intratable tanto en ataque como en defensa, con la distancia ya por encima de los treinta puntos ante un equipo checo que no bajaba los brazos, pero se veía superado en todas las facetas del juego por un Baxi Ferrol que se llevaba la victoria por 100-64, siendo la primera vez en muchos años que las ferrolanas llegaban en un partido oficial al centenar de puntos.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene dos victorias y ninguna derrota en esta fase de grupos de la Eurocup, los mismos que su próximo rival a domicilio, las polacas del MB Zaglebie Sosnowiec. Antes de que eso ocurra, este domingo volverán al Pabellón de A Malata, en la 3ª jornada de la Liga Femenina Endesa para recibir, a partir de las 13:00 horas, al Kutxabank Araski.

Baxi Ferrol: Sotolova (2), Millán (16), Daniels (19), Rodríguez (5), Joiner (17) – también jugaron – Sánchez-Ramos (4), Erjavec (12), Melia (8), Somorrostro (0), Baldonedo (0) y Joris (17).

SBS Ostrava: Kubickova (7), Kanova (2), Belosevic (10), Squires (16), Valkova (5) – también jugaron – Szabo (0), Nelson (12), Vackova (2), Ewodo (6) y Halatkova (4).

Árbitros: Jules Gaduel (Francia), Jurgen Muho (Luxemburgo) y Pierre Gilis (Bélgica).

Parciales: 19-17, 28-18, 25-16 y 28-12.

Pabellón: A Malata.