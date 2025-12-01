Se presentan 165 imágenes al concurso para ilustrar el calendario 2026 del Ayuntamiento de Valdoviño

El calendario se presentará oficialmente el 19 de diciembre.

La Concejalía de Cultura de Valdoviño recibió un total de 165 imágenes del vecindario en el concurso abierto para participar en el diseño del calendario municipal 2026.

La cifra crece ligeramente respecto al año anterior, cuando se presentaron alrededor de 150 fotografías, y el jurado se reunía el pasado viernes en la Biblioteca para hacer la selección. Integrado por el técnico informático Manuel Caínzos; la auxiliar de biblioteca Carmen Iglesias; el concejal de Urbanismo, Sergio Saavedra, y la técnica de Cultura, Rita Díaz, avanzaban la dificultad del trabajo por la calidad de las imágenes que concurren este año.

En esta línea, la concejala de área, Rosana García, avanzaba que el almanaque se presentará en un acto público el próximo 19 de diciembre, y a partir de ahí se repartirá gratuitamente entre el movimiento asociativo, y también, entre la ciudadanía que lo solicite tanto en la casa consistorial como en casa de la cultura.