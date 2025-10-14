Un veterinario queda inconsciente tras recibir la coz de una vaca en Mugardos

Un veterinario ha quedado inconsciente este martes tras recibir la coz de una vaca mientras trabajaba en Mugardos según ha confirmado el Centro Integrado ás Emerxencias- 112 Galicia.

En concreto, la Central de Emergencias, CIAE 112, ha detallado que recibió el aviso en torno a las 10.50 horas de este martes por parte de un particular, quien alertó de lo ocurrido.

El suceso tuvo lugar en en una granja en la parroquia de Meá, hasta donde se desplazaron una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Aunque el hombre, O.V.F. de 60 años , natural de Pontedeume, trabajador de la empresa pública Tragsatec y en labor por la campaña de saneamiento ganadero, quedó inconsciente tras recibir una patada en la cabeza, y de inmediato fue atendido por otra veterinaria que lo acompañaba y el granjero y poco después recuperó la consciencia y parecía «orientado», quedando al final todo quedó en un susto.