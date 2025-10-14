Ante el fallo del TSXG contra el concello de Ferrol por una denuncia de la CIG la asesoría jurídica recomienda recurrir al Supremo

La Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado a favor del sindicato CIG y ha declarado la nulidad del Capítulo I (gastos de personal) del presupuesto y la plantilla del Ayuntamiento de Ferrol para el presente año 2025.

El fallo, con fecha 9 de octubre, estima el recurso presentado por el sindicato nacionalista contra el acuerdo plenario de Ferrol del 13 de enero de este año y que aprobó ambos documentos.

Informe de la asesoría jurídica del concello

En un comunicado del Concello se señala que «La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Ferrol informa de un cambio de criterio de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con respeto al procedimiento de negociación para el planteamiento de un presupuesto que, en cualquiera caso, la Administración local respeta, como no puede ser de otro modo.

«La voluntad del gobierno de Ferrol está siempre en la negociación. El Ayuntamiento llevaba 20 años sin el instrumento fundamental en materia laboral que es la Relación de Puestos de Trabajo. La RPT aprobada por este gobierno -que es el instrumento donde realmente se debaten las retribuciones- fue negociada con todos los sindicatos y contó con los votos a favor de CSIF, CCOO y UGT y con el voto en contra de la CIG.

Precisamente, este último sindicato fue el que interpuso el recurso que nos ocupa contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento (referido al capítulo I, y que solo recoge la cuantía total de las retribuciones) que aprobó el presupuesto y el plantel para el ejercicio de 2025.

La asesoría jurídica del Ayuntamiento recomienda recurrir a la siguiente instancia, en este caso el Tribunal Supremo, para defender los intereses globales de la ciudad».