La Xunta inicia con Gabadi las reuniones con empresas interesadas en la iniciativa de seguridad, defensa y aeroespacio

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha participado este martes en una reunión de trabajo con representantes de la empresa Gabadi, de Narón, en un encuentro con el que la Xunta de Galicia inicia la ronda de contactos con las empresas interesadas en participar en la Iniciativa Estratégica de Seguridad, Defensa y Aerospacio (IESDA).

Con esta reunión, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, el Gobierno gallego da comienzo al proceso de análisis de las 78 propuestas recibidas en el diálogo estratégico con la industria, entre las que figura la del Grupo Gabadi, una entidad de Narón del sector naval con más de 35 años de experiencia. Esta ronda de reuniones se prolongará a lo largo de las próximas semanas.

El diálogo estratégico es un instrumento innovador promovido por la Xunta de Galicia, pionero en España, que tiene por objetivo conocer las necesidades concretas y proyectos de inversión a corto, medio y largo plazo de las empresas que forman el sector en Galicia, para alinear los instrumentos de financiación de la Iniciativa con las demandas de la industria.

En el proceso de análisis que se inició este martes se identificarán proyectos de inversión y de desarrollo que puedan ser financiados con los instrumentos de apoyo definidos en la Iniciativa Estratégica.

Los resultados de este proceso se recogerán en un documento de conclusiones que se presentará a la industria y que servirá de base para acomodar los instrumentos de apoyo e inversión que la Xunta ha planificado para impulsar en Galicia una industria de seguridad, defensa y aeroespacio.

El Gobierno gallego prevé publicar a finales del 2025 la primera convocatoria de licitación que definirá que empresas y centros tecnológicos van a trabajar en programas conjuntos de inversión con la Xunta de Galicia en los próximos cinco años en la Iniciativa Estratégica de Seguridad, Defensa y Aeroespacio.