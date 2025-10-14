Cabanas recibe la nueva retroexcavadora

El Concello de Cabanas recibió este martes, día 14, la nueva mini retroexcavadora, una máquina a estrenar que permitirá mejorar el mantenimiento vial y de espacios públicos de nuestro municipio, labores que antes tenían que ser subcontratadas o hechas a mano, con los consiguientes retrasos y demoras que ocasionaba.

Además de la retroexcavadora, el Ayuntamiento recibe también un remolque a estrenar para su transporte y 3 cazos de distinto tipo para diversos trabajos. La máquina cuenta con la función PowerTilt, una función añadida expresamente para poder inclinar y rotar el cazo en relación al suelo y poder realizar el mantenimiento de zanjas.

Esta herramienta contó con la subvención solicitada por el Concello de Cabanas a la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, subvención que financia el 64% de su coste de 48.339,50€.

El alcalde de Cabanas, Fernando Couce, destacó la importancia de esta retroexcavadora para poder mejorar el mantenimiento viario, evitar tareas manuales del personal y ser más ágiles, logrando así un ayuntamiento mejor. También destacó el esfuerzo realizado en los últimos meses para mejorar los vehículos municipales alcanzando subvenciones que permitieron adquirir un vehículo para servicios sociales, una furgoneta para mantenimiento y obras y un punto limpio móvil.