O Concello de Cedeira licita de novo a renovación de pavimentos da rúa Ortigueira e colindantes

O Concello de Cedeira publicou na Plataforma de Contratación do Sector Público, por segunda vez, a licitación da obra de renovación dos pavimentos das rúas Ortigueira e Ríos Condomiñas, Lamas e Tixón, todas no casco urbano. É un proxecto valorado en 130.000€ (IVE incluído), que a administración municipal xa adxudicara hai meses, porén foi preciso resolver o contrato por problemas da empresa.
É unha actuación que o Concello vai financiar con cargo á segunda fase do POS adicional de 2023. O proxecto abrangue a renovación do pavimento da rúa Ortigueira e tamén das catro perpendiculares: Ríos Condomiñas, Lamas e Tixón. A actuación permitirá avanzar en canto á accesibilidade, porque se van eliminar barreiras arquitectónicas, e tamén no saneamento, incorporando a rede separativa.
As obras afectarán ao tramo da rúa Ortigueira, que vai desde Tixón ata a ponte, así como as tres perpendiculares con nomes de ríos. Son viais cuxas beirarrúas presentan baldosas e bordos deteriorados. A actuación eliminará os diferentes niveis de rasante e permitirá ampliar os anchos das zonas peonís, ao tempo que se igualan o deseño e materiais coas restantes rúas do casco urbano que se foron renovando nos últimos anos.
O prazo de presentación de ofertas está aberto ata o próximo 3 de novembro.