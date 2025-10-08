El gobierno de Narón, tras la foto con Oubiña, estudia demandar al PSOE por hablar de «blanquear el narcotráfico»

El gobierno municipal de Narón (A Coruña), liderado por Terra Galega (TeGa), ha emitido un comunicado para aclarar y desvincularse de la polémica generada tras la difusión de una fotografía de dos de sus concejales con Laureano Oubiña, que fue condenado por narcotráfico, en un puesto de la ‘Feira do Mel e Producción Primaria’, celebrada el pasado domingo, 5 de octubre, en el recinto ferial de O Trece, en la parroquia de Sedes.

El ejecutivo local ha respondido a la nota de prensa del PSOE de Narón, que acusó a TeGa de «blanquear el narcotráfico a través de la promoción cultural y política». En un comunicado, el gobierno de Narón desmiente categóricamente las acusaciones socialistas y anuncia que estudiará las medidas oportunas por la difusión de estas «graves acusaciones» que, a su juicio, «se difunden a sabiendas de que carecen de veracidad».

En esta nota de prensa el portavoz del PSdeG-PSOE de Narón, Jorge Ulla, ha criticado la foto de dos concejales del grupo de gobierno de Terra Galega con Laureano Oubiña, que cumplió condena por narcotráfico, durante la Feira do Mel. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista anunciaba una moción en el próximo pleno con el objetivo de «arreglar la imagen y el daño institucional causado», y han exigido a los concejales que pidan disculpas públicas a los ciudadanos y que la alcaldesa repruebe públicamente la actuación de los ediles de Terra Galega.

Respecto a la fotografía de la discordia, el gobierno asegura que la imagen fue una petición privada de la persona que atendía el puesto a los dos ediles que se encontraban en la feria. Explican que, en el posterior envío de imágenes del evento para su publicación en redes sociales, esa foto «privada» se incluyó por error, lo que derivó en su difusión en las redes del Ayuntamiento.

La fotografía fue retirada de inmediato una vez se ordenó la corrección, al tratarse de un momento de carácter privado y «en ningún momento para dar publicidad a figura alguna».

El puesto en cuestión, identificado como Perujito SLU (con una mujer como administradora), fue llevado por la empresa adjudicataria de uno de los contratos del evento. Además, el gobierno local subraya que el mismo puesto ha estado presente en los últimos años en diversas ferias y eventos de distintos ayuntamientos tanto de Galicia, como As Somozas y Ortigueira, como de fuera de la comunidad.