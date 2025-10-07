O Pazo da Cultura de Narón acolle a proxección de “Searching for Sugar Man”

O Pazo da Cultura de Narón acolle este mércores 8 a proxección da segunda película do ciclo de cine “Historias extraordinarias”, organizado polo Concello e o Cineclube Serie B.
Nesta ocasión o público poderá ver “Serching for Sugar Man”, dirixida por Malik Bendejellou e gañadora dun Óscar. O filme conta a historia de Sixto Rodríguez, un músico desaparecido.
A entrada é de balde e a proxección dará comezo ás 20:00 horas, como todas as programadas neste ciclo, que conta coa colaboración da Federación de Cineclubes de Galicia e da administración autonómica.
A seguinte proposta deste ciclo, iniciado o pasado 1 de outubro, será o día 15 deste mes, cando se poderá ver “Radio encubierta”, de Richard Curtis. A programación rematará o día 22 deste mes coa proxección de “Desenterrando Sad Hill”, de Guillermo de Oliveira.