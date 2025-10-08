A Xunta apoia con 941.000 € a contratación de persoas con discapacidade con axudas a centros especiais de emprego en ferrolterra

A delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, visitou este martes no polígono Río do Pozo de Narón a empresa Galogística, un dos centros beneficiarios desta convocatoria da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.
A Xunta apoia este ano con 941.140 euros a contratación de persoas con discapacidade en Ferrolterra a través das axudas a oito centros especiais de emprego (CEE) da zona. A delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, visitou esta martes, unha delas, Galogística, que percibiu unha achega autonómica de 166.738 euros para o mantemento e adaptación dos 27 postos de traballo que posúe actualmente.
A convocatoria de axudas para centros especiais de emprego, dotada inicialmente este ano de máis de 27 M€, inclúe tres liñas de axuda: unha para o mantemento do custo salarial e dos empregos das persoas traballadoras con discapacidade dos CEE (que recibirán importes equivalentes a entre o 50% e o 65% do Salario Mínimo Interprofesional), outra para financiar os custos salariais da contratación indefinida do persoal das unidades que prestan apoio a esas persoas con maiores obstáculos para atopar traballo e unha terceira para dar estabilidade empregos mediante a contratación indefinida (máximo de sete postos por centro subvencionables) con incentivos de ata 25.000 euros por posto creado a xornada completa en función das características da persoa traballadora, así como para a adaptación de postos de traballo ás condicións das persoas cunha contía de 1.800 euros por cada un.
Durante a visita ao centro, a delegada territorial puxo en valor este tipo de convocatorias que reflicten “a aposta firme aposta firme da Xunta pola inclusión laboral das persoas con discapacidade” e destacou a importancia para iso de apoiar a estas entidades como Galogística “cuxa labor é esencial para que as persoas con maior nivel de dificultade de acceso ao mercado de traballo poidan desenvolverse tanto desde unha esfera profesional como social e persoal”, dixo.
Lembrou ademais que xunto coas axudas aos centros especiais de emprego, a Xunta convocou de xeito unificado este ano as destinadas a empresas de inserción cuxo obxectivo é a contratación de persoas en situación ou risco de exclusión social, que recibirán formación e emprego durante un máximo de tres anos. Neste caso o orzamento da convocatoria ascendeu a 1,5 M€ e establécese como requisito que as empresas solicitantes deben ocupar o seu cadro de persoal con cando menos o 30% de persoas en situación ou risco de exclusión social.