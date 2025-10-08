Chega a Ortigueira o proxecto Xogal, cunha proposta de ocio e cultura ao aire libre diferente

Os proxecto XoGal, impulsado polos GDR Montes e Vales Orientais, Terras de Miranda, Terra Chá e Seitura 22 en colaboración coa empresa galega Skeirrum, terá a súa terceira cita o vindeiro 11 de outubro, ás 11:00 horas, no Concello de Ortigueira.
A experiencia, titulada “Ritmos de Ortigueira ”, propón aos participantes deixarse levar polo son dunha vila única e atopar a súa cadencia: “Cada nota conta unha historia, e cada pista ten música. Desde a Escola de Gaitas ata o Festival do Mundo Celta, esta experiencia convida a descubrir Ortigueira a través do son, a emoción e o orgullo dunha vila que fixo da cultura folk un símbolo universal.”
Os participantes deberán resolver acertixos, preguntas e probar para completar o percorrido e clasificarse entre os mellores do proxecto, optando así a diversos premios
A inscrición xa está aberta, de forma gratuíta, a través da ligazón: https://
XoGal é un proxecto que busca dinamizar o rural galego mediante a promoción cultural e turística baseada na gamificación, e contempla un total de 10 citas entre agosto e outubro de 2025, en dez concellos diferentes: Navia, Pedrafita do Cebreiro, Mondoñedo, Ribadeo, Viveiro, Abadín-Gontán, Vilalba, Pontedeume, Ortigueira e Neda.