A Aula Cemit de Xuvia, aberta á cidadanía como espazo tecnolóxico e para realizar exames presenciais EMA de teleformación

A Aula Cemit de Xuvia –praza do Concello de Xuvia-Narón, continúa operativa como espazo tecnolóxico aberto, de acompañamento dixital e como aula dixital, atendida por un profesional na área. As persoas que queiran achegarse poden facelo de luns a venres, entre as 11:30 e as 13:30 horas, tal e como recordou o edil de Novas Tecnoloxías de Narón, Román Romero.
A cidadanía dispón nas citadas instalacións dun aula informática na que se poden realizar trámites, recibir apoio dixital, solventar dúbidas sobre o móbil, ordenador ou internet (descargas de fotos, usar un USB…), con conexón a internet onde poder realizar tamén formación virtual.
A maiores, o edil naronés avanzou que as persoas que remataron cursos de teleformación da Xunta de Galicia e queiran realizar os exames presenciais EMA (para obter certificado oficial) poderán realizalos os días 10 e 24 de outubro, de 12:30 a 13:30 horas, inscribíndose previamente a través da
plataforma Cemit. Deben facelo a través do enlace: https://cemit.xunta.gal/es/formacion/formacion-presencial/51936.
Eses exames EMA de teleformación están tamén programados para as xornadas do 14 de novembro e o 12 de decembro, tal e como indicou o concelleiro de Novas Tecnoloxías.