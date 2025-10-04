La Armada, en Ferrol, organiza diversas actividades con motivo de la Fiesta Nacional

Con motivo del día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, las Unidades de la Armada en Ferrol han programado una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos, que proporcionarán a la ciudadanía un mayor conocimiento del trabajo que realizan los miembros de la Armada y que permitirán estrechar lazos con la sociedad a la que sirven.

El programa detallado por fechas, acerca de las distintas actividades en centros y dependencias de la Armada en Ferrol, será el siguiente:

Miércoles 8 de octubre

Concierto Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina en el Teatro Jofre a las 20:30. Las entradas para acceder al mismo, estarán disponibles en las taquillas de este Teatro, en su horario habitual.

Escuela de Especialidades de la “Estación Naval de La Graña”. Visitas culturales e informativas previamente concertadas para centros educativos, donde podrán ver el simulador de navegación y aula “Galatea”, así como talleres de panadería y repostería, en horario de mañana.

Jueves 9 de octubre

Acto de arriado solemne, al ocaso, en el Palacio de Capitanía de Ferrol.

Viernes 10 de octubre

Bautismos de mar previamente concertados de centros educativos. Además de éstos, y también mediante previa coordinación, los distintos centros educativos que lo han solicitado visitarán un buque atracado en el Arsenal de Ferrol

Escuela de Especialidades de la “Estación Naval de La Graña”. Visitas culturales e informativas previamente concertadas para centros educativos, donde podrán ver el simulador de navegación y aula “Galatea”, así como talleres de panadería y repostería, en horario de mañana.

Competiciones deportivas en la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño” con la participación de Institutos de Formación Profesional de la Ría de Ferrol, así como de alumnos de la Escuela de Especialidades de la “Estación Naval de La Graña” y de la propia “Antonio de Escaño”

Competiciones náuticas en la Escuela de Especialidades de la “Estación Naval de La Graña”. Regata de Traineras con participación del club de Remo de La Cabana, así como de alumnos de la Escuela de Especialidades de la “Antonio de Escaño”.

Jornada de puertas abiertas en el Tercio del Norte, para colegios o entidades sociales que lo soliciten mediante correo electrónico a ternor-protocolo@mde.es, no más tarde del día 9, indicando nombre de la entidad y número de personas (detallando si son menores de edad o si tienen alguna discapacidad).

Sábado 11 de octubre

Arsenal de Ferrol jornada de puertas abiertas, en horario de 10:30 a 13:30 y por la tarde de 16:30 a 18:30.

Exposición estática Unidad de Buceo de Ferrol y Equipo desactivación explosivos en Patio Poniente del Arsenal.

Escuela de Especialidades “Estación Naval de La Graña”. Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas de 10:00 a 13:00

En muelle del Arsenal de Ferrol se podrá realizar visitas guiadas a un buque del Mando de las Unidades de Acción Marítima, en horario de mañana y tarde, de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 respectivamente

Domingo 12 de octubre

Arsenal de Ferrol: jornada de puertas abiertas, en horario de 10:30 a 13:30 y por la tarde de 16:30 a 18:30.

Tercio del Norte: jornada de puertas abiertas, con visitas guiadas. El acceso será por la puerta principal entre las 10:00 y las 14:00, y se contará con una exposición de material y vehículos. Asimismo, habrá una visita guiada entre las 11:30 y 12:20, para un grupo máximo de 50 personas, según orden de llegada y con posibilidad de reservar la asistencia, remitiendo correo electrónico a ternor-protocolo@mde.es , indicando nombre y apellidos del responsable del grupo, con el número total de los acompañantes, e informando si alguno es menor de edad o si tienen alguna discapacidad. A la finalización de la visita guiada, se llevará a cabo una exhibición por parte de la Unidad Cinológica.

Museo Naval en horario 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:00, visitas guiadas previa solicitud.

Escuela de Especialidades “Estación Naval de La Graña”. Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas de 10:00 a 13:00. Jornada de pesca solidaria, cuyas capturas aportadas por los participantes se donarán a la Cocina Económica de Ferrol. Para inscripción en el mismo, deberá remitirse correo electrónico a jdebre@fn.mde.es

Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño”. Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas en horario de mañana y tarde de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:30

En el Arsenal de Ferrol se podrá realizar visitas guiadas a un buque del Mando de las Unidades de Acción Marítima, en horario de mañana y tarde, de 10:30 a 13:30 y de 16:30h a 18:30.