Buscan en Ortigueira a un octogenario desaparecido hace unos días

Diversos efectivos participan en un operativo para localizar a un vecino de 85 años de edad de O Viso, Ortigueira y que se encuentra desaparecido desde hace dos días de su domicilio en el que vivía solo.

La alerta de su desaparición se registró cuando hace dos días la persona que suele llevarle el pan observó que el vecino no lo había recogido y que no se encontraba en la vivienda por lo que dio la voz de alarma. Otro vecino señala que lo vio en la tarde del pasado miércoles.

Lo cierto es que el vehículo que conducía fue encontrado aparcado en las inmediaciones de la cantera de Rande en Couzadoiro, por lo que todo hace suponer que el desaparecido fue hasta ese lugar con el fin de visitar unos montes de su propiedad.

En la mañana de este sábado se desplegó un amplio dispositivo para la búsqueda, en el participaban efectivos de la Guardia Civil con dos perros, y CASAGA con dos guías y cuatro perros, del Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES , Policía Local y Protección Civil de Ortigueira. El Centro Integrado ás Emerxencias 112 desplegó una dotación del grupo de apoyo logístico de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), especializada en el manejo de drones, no obstante, a las diez de la mañana se desconocía si por las condiciones meteorológicas podrían desplegarse. También acudió a la zona tanto este viernes como hoy sábado el alcalde de Ortigueira Valentín Calvín.

Según la información del CIAE 112, el dispositivo de búsqueda se centra en el lugar de Rande, en O Couzadoiro.