El buque ‘Cantabria’ completa una misión secreta de abastecimiento a EE. UU. en aguas de Groenlandia

El buque de aprovisionamiento en combate (BAC) Cantabria, perteneciente a la Armada Española y con base en Ferrol, ha completado una misión relámpago de carácter confidencial en el Atlántico Norte.

La unidad zarpó el pasado 1 de enero con el objetivo de abastecer de combustible y suministros a fuerzas estadounidenses en una operación denominada ‘Reyes Magos’, cuyos detalles exactos el Ministerio de Defensa ha declinado desglosar.

Fuentes oficiales del departamento que dirige Margarita Robles confirmaron la salida del buque a principios de año, pero evitaron profundizar en el alcance de la misión, manteniendo silencio sobre una intervención que inicialmente estaba prevista en las inmediaciones de las Azores, pero que finalmente se desplazó hacia el mar de Labrador, entre Canadá y Groenlandia.

Según fuentes conocedoras del operativo, el Cantabria recibió una contraorden durante su navegación. Aunque su destino original era dar apoyo a una unidad de guerra estadounidense en aguas más «templadas«, el buque fue redirigido hacia el norte para suministrar combustible a un guardacostas de gran porte de los Estados Unidos en las proximidades de Groenlandia.

Este movimiento logístico cobra especial relevancia tras las recientes declaraciones de la Casa Blanca. El Gobierno de Donald Trump ha manifestado públicamente que estudia «diversas opciones» para ejercer control sobre Groenlandia, mencionando incluso el posible uso de las Fuerzas Armadas para asegurar intereses estratégicos en la región ártica.

Tras culminar el trasvase de suministros en condiciones extremas, se espera que el ‘Cantabria’ atraque de nuevo en el Arsenal de Ferrol en estos días. El buque acababa de regresar a finales de diciembre tras dos meses integrado en una flota permanente de la OTAN, lo que subraya la alta disponibilidad de la unidad.