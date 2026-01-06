Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En la mañana de este martes, día 6 de enero, el general Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) y representante institucional de las Fuerzas Armadas (RIFAS), presidió los actos de celebración de la Pascua Militar 2026 en A Coruña. En este sentido, el general González Prada había sido designado por S M el Rey para representarlo en la recepción oficial con motivo de la citada festividad militar en la plaza de A Coruña.

Los actos comenzaron en la Plaza de la Constitución con los Honores de Ordenanza rendidos al general González Prada, por la Fuerza compuesta por una escuadra de gastadores y la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra y tres secciones del Ejército, Guardia Civil y de la Armada Infantería de Marina, al mando de la de la capitán Beatriz Rodríguez García , del MAM.

La Unidad de Música interpretó la “marcha de Infantes” y seguidamente el general pasó revista a la Fuerza y tras el saludó a las autoridades civiles y militares finalizó esta primera parte del acto con el desfile de la Fuerza.

Recepción oficial

A continuación, los asistentes se trasladaron al Salón del Trono del Palacio en donde se celebró la recepción oficial.

Tras la lectura de la efemérides,el general jefe del Mando de poyo a la Manobra; el presidente de la Xunta de Galicia, el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, el general de la 15 zona de la Guardia Civil y el Comandante militar aéreo impusieron condecoraciones al personal militar y civil de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil que se había hecho acreedor a las mismas.

Condecorados

Fueron condecorados

Con la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, el capitán de corbeta Joaquín Carrión Velasco, el subteniente Víctor Manuel García Lojo y el marinero José María Iglesias Calvete.

Con la Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, los capitanes José Manuel Suárez Buño, Adrián Álvarez Novo y Pablo Medela Gallego; el brigada Francisco Javier Cancela Pardiñas; el sargento 1º Guardia Civil Diego José García Gómez; el cabo 1º Santiago López Ferreira; el cabo Alejandro Regueiro Fernández; el soldado Jaime Paz Fernández; la Guardia Civil Iria Castro Alfeirán; y personal civil laboral Rosa María López Petinal.

Con la Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, el teniente Alberto Méndez González; y el soldado Yago Adrián Portela de la Fuente.

Acto seguido, tuvo lugar el discurso institucional del General Jefe del MAM y representante institucional de las Fuerzas Armadas, durante el cual transmitió, a los componentes de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, así como al personal civil al servicio de la administración militar, la felicitación de SM el Rey y su deseo de paz y bienestar para el año 2026 que comienza, testimoniando de esta forma Su consideración y reconocimiento a los Ejércitos de España. Asimismo, hizo un repaso de las actividades más destacadas realizadas por los Ejércitos, Armada y Guardia Civil en el recientemente finalizado año 2025 así como la previsión de aquellas otras que tendrán lugar el año que ahora arranca.

Autoridades Civiles y Militares

A los actos conmemorativos de la Pascua Militar 2023 en A Coruña asistieron autoridades civiles y militares representativas de las principales instituciones y organismos presentes en la comunidad autónoma gallega, entre las que cabe citar al Presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela; al Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras; al Vicepresidente segundo de la Xunta y Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo Pouso ; a la Fiscal Superior de Galicia, Carmen Eiró Bouza ; al subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde Alonso ; al rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao Abad; y a la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, María Belén Docampo Piñeiro; al Jefe Superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco ; al Jefe de la Unidad de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia, Jorge Rubal Pena; al Comisario provincial de A Coruña Carlos Gómez Rodríguez; así como la presidenta de la Audiencia Provincial María Teresa Cortizas González-Criado ; el concejal de educación de A Coruña Juan Ignacio Borrego; y el Jefe de la Policía Local de A Coruña José Manuel Rico Rodríguez.

También estuvieron presentes diversas autoridades militares entre las que cabe mencionar al Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; el Jefe de la 15 Zona de la Guardia Civil, general Miguel Ángel González Arias; Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO), general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; Delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; el coronel jefe de la Brigada Galicia VII (Brilat), Andrés González Alvarado ; el Comandante Militar de A Coruña, coronel Emilio Juan Páez Álvarez; el Comandante Militar Aéreo y del Aeropuerto de Santiago, coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente; y al comandante Militar Naval y Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima, CF José M. de Mata Hervás