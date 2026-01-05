La fragata «Juan de Borbón» zarpa este jueves de Ferrol para integrarse en la OTAN-SNMG1 durante 3 meses.

Este jueves, día 8 de enero a las 10:00 horas está prevista la salida a la mar de la fragata “Almirante Juan de Borbón”(F-102) , al mando del capitán de fragata Miguel Romero Contreras, para su integración en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN- SNMG1 durante tres meses.

El acto de despedida tendrá lugar en el muelle nº 4 del Arsenal de Ferrol, y será presidido por el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO), general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz, al que acompañará en comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Jesús González-Cela Franco.

También asistirán a la despedida los componentes de la Unidad de Música del Tercio Norte de la Infantería de Marina

La SNMG-1 opera principalmente en aguas del norte de Europa , mar Báltico y mar del Norte, y tiene como objetivos la disuasión, la defensa colectiva, la presencia naval y el incremento de la interoperabilidad entre armadas.

Con este despliegue se refuerza el compromiso que España y las Fuerzas Armadas tienen con la OTAN, proporcionando presencia marítima e incrementando la interoperabilidad entre diferentes países de la coalición.

El contralmirante Joaquín Ruiz Escagedo acompañará en el viaje a la fragata de la Armada Española como Jefe de la Fuerza de la Agrupación Permanente Marítima de la OTAN-1 así como el personal de su Estado Mayor, en su mayoría oficiales españoles, ya que la «Juan de Borbón» ejercerá como buque de mando.

La fragata «Juan de Borbón»

Como el resto de su clase, fue desarrollada en los astilleros Izar, hoy Navantia, (Ferrol) con un coste de 600 millones de euros..

Al igual que las demás fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán, son los primeros buques de guerra europeos que cuentan con el sistema de combate Aegis, de origen estadounidense, y un radar capaz de detectar movimientos de aeronaves en un radio de 600 kilómetros, que les permite actuar en igualdad de condiciones con las más modernas unidades de la Marina de Estados Unidos y participar en el desarrollo del escudo antimisiles. Tiene capacidad para detectar y seguir hasta 90 blancos móviles y dirigir los proyectiles antiaéreos y de superficie.

Son los primeros buques españoles con casco de pro tección balística de acero de alta resistencia. Completa su protección con motores montados sobre piezas elásticas, que no transmiten ruido al casco, por lo que son más difícilmente detectables por submarinos. Durante la fase de desarrollo, se puso especial énfasis en el diseño de las formas del buque con el objetivo de minimizar su «eco» de radar. Las F-100 están equipadas también con sistemas de contramedidas y guerra electrónica Indra Aldebarán, de diseño y fabricación española, y un sistema acústico antitorpedos AN/SLQ-25A Nixie.

Dispone de dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque AGM-84 Harpoon; dos lanzadores dobles de torpedos Mk-46; un cañón tipo Mk-45 de cinco pulgadas con capacidad de disparo de 20 proyectiles por minuto y 23 km de alcance; y un lanzador vertical Mk-41 con 48 celdas; cuatro lanzachaff que emiten señuelos para confundir a los misiles enemigos, y un helicóptero SH-60B Seahawk, preparado para la lucha antisubmarina y antisuperficie.

Por especialidades el buque cuenta con especialistas en Artillería, Armas Submarinas, Electrónica, Comunicaciones, Energía y Propulsión, Administración, Alojamientos, Maniobra y Navegación, Sistemas Tácticos, Artillería y Misiles, Direcciones de Tiro, Sonar, Mecánica, Electricidad y Hostelería. En un elevado porcentaje son gallegos, pero en general la dotación procede de casi todos los sitios de España, de la costa e interior, del norte y sur, del este y oeste así como de otros países hermanos.