As Pontes acolle un encontro preparatorio de la selección española feminina de fútbol sala ante Portugal

As Pontes converterase o vindeiro mércores, 8 de outubro, nun dos escenarios dos encontros preparatorios da Selección Española Feminina de Fútbol Sala de cara á Copa Mundial que se disputará nas Filipinas a partir do 21 de novembro.
A cita foi presentada este venres na Casa do Concello, nun acto presidido polo alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, acompañado pola concelleira de Deportes, Elena López, a delegada da Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, e polo presidente da Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto. Tamén participaron a seleccionadora nacional, Claudia Pons; o responsable do Comité Nacional de Fútbol Sala, Paco Sedano; e a presidenta do club local Lago Sport, Cristina Maceira.
Na súa intervención, o rexedor destacou o orgullo que supón para a vila acoller un encontro deste nivel, lembrando a longa tradición de fútbol sala en As Pontes, cunha ampla representación en competicións galegas e estatais, e subliñando a crecente participación das nenas no deporte. Segundo Formoso, “cada vez hai máis nenas que optan polo fútbol sala, e os clubs locais están máis volcados na creación e consolidación das categorías femininas desde a base”. O alcalde agradeceu o labor da Federación Galega de Fútbol e do Lago Sport por facer posible que As Pontes poida gozar do mellor fútbol sala nacional e internacional.
Dende o Lago Sport, Cristina Maceira daba conta da importancia de celebrar este tipo de convocatorias para achegar a esas nenas que son o futuro do fútbol sala nacional poidan ver aos seus referentes, dende as bancadas. A presidenta do Lago Sport desexou que o mércores se converta nun día de festa para As Pontes, Galicia e para España.
Pola súa parte, Pablo Prieto puxo en valor o esforzo que supuxo traer a Galicia estes dous partidos da selección nacional, ante a súa relevancia e a gran cantidade de federacións territoriais que tamén querían acoller estas citas. Neste senso, recalcou o gran traballo e colaboración dos concellos de As Pontes e Vilalba e do Lago Sport, sobre todo polo gran proxecto deportivo que lidera e a súa incansable labor en prol da promoción do fútbol base e do fútbol feminino, en especial.
O presidente da Federación Galega de Fútbol destacou a potencia nacional que é Galicia no fútbol sala feminino con catro equipos en Primeira División, sete en Segunda e máis de 3.000 licenzas federativas, que dan boa conta de que este deporte ten moito futuro por diante.
O encontro
O partido entre España e Portugal será o segundo do equipo dirixido por Claudia Pons en terras galegas. O polideportivo municipal acollerá o choque o mércores 8 de outubro, ás 19:30 horas. As entradas esgotáronse en poucos días, pero o encontro poderá seguirse en directo a través de Teledeporte.