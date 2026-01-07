La fragata «Juan de Borbón» retrasa su salida de Ferrol por causas meteorológicas

Compartir Facebook

A últimas horas de la tarde de este miércoles se ha informado que la fragata «Juan de Borbón» perteneciente a la 31 escuadrilla de superficie ha retrasado su salida a la mar, prevista para las 10:00 horas de este jueves debido a causas meteorológicas, un fuerte temporal.

Aunque oficialmente no se ha concretado la nueva fecha de salida de su base del Arsenal de Ferrol se señala que podría efectuarse a primeras horas de la mañana del sábado o incluso por la tarde del viernes.

La fragata “Almirante Juan de Borbón”(F-102) , al mando del capitán de fragata Miguel Romero Contreras, abandonará su base en Ferrol para su integración en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN- SNMG1 durante tres meses.

La SNMG-1 opera principalmente en aguas del norte de Europa , mar Báltico y mar del Norte, y tiene como objetivos la disuasión, la defensa colectiva, la presencia naval y el incremento de la interoperabilidad entre armadas.

Con este despliegue se refuerza el compromiso que España y las Fuerzas Armadas tienen con la OTAN, proporcionando presencia marítima e incrementando la interoperabilidad entre diferentes países de la coalición.