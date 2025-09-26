La esposa del César-( Juan Cardona Comellas )

Juan Cardona Comellas

Con las ínfulas de «césar imperial» que se gasta nuestro señor presidente debe tener cuidado de imitar hasta el extremo al «césar por excelencia»: Julio César. La historia nos dice que al preguntarle las causas del divorcio de su esposa Pompeya, el Cesar respondió: “Mi esposa debe estar por encima de toda sospecha” frase que le dio la forma Cicerón: “Mi esposa no sólo debe ser honrada, sino también parecerlo”

Los hechos que motivaron tal máxima fue el juicio que se seguía contra Publio Clodio Pulcro, que con la intención de seducir a Pompeya se «coló» disfrazado de mujer en la fiesta femenina a la que solo podía acudir mujeres de la Bona Dea y que presidia Pompeya por ser la esposa del Pontifex Maximus.

Fue detenido y juzgado y al no existir pruebas fehacientes en su contra fue absuelto. Julio César, a pesar de estar convencido de la inocencia de su esposa, la repudió y se divorció para acallar las habladurías que podrían afectar a su carrera política.

Es claro que doña Begoña no se encuentra en la misma situación que Pompeya; aunque tienen una coincidencia: ser «esposa» del mandamás.

Nada más alejado de mi intención es recomendar a nuestro presidente que tome decisiones similares a las que en su día tomó Julio Cesar; aunque podía tomar una determinación de fortuna tras tomarse cinco días de reflexión:

Romper la relación que vincula a doña Begoña con la «Moncloa»; para esto basta que el presidente renuncie, como prueba de amor, a su cargo; de esa manera él y su esposa volverían a ser una pareja alejada del poder y podrían

vivir sin tener la espada de Damocles sobre su cabeza. Vivirían mucho más felices; aunque alejados del poder y de sus tentaciones y casi con seguridad evitarían así un posible caso Sarkozy.