O PSOE denuncia que o rescate de Emafesa aprobado polo PP é un parche que pagan os ferroláns

O Grupo Municipal Socialista denuncia que o Goberno local do Partido Popular pretende vender como un éxito o rescate de Emafesa cando, en realidade, é a consecuencia directa da súa propia irresponsabilidade e oportunismo
político, sinala nun comunicado emitido este venres.
O PSOE lembra «que entre 2015 e 2023 o PP votou sistematicamente en contra da aprobación das contas anuais de Emafesa, provocando a falta de crédito e liquidez da empresa e impedindo que puidese acceder a financiamento.
Esa estratexia deliberada de bloqueo deixou á sociedade sen marxe de manobra, ao tempo que se agravaban as
perdas ano tras ano. “Despois de oito anos votando en contra das contas, chegan agora ao Pleno e apróbanas sen mover unha coma. É un exemplo claro da súa incoherencia e desvergonza: primeiro paralizaron Emafesa e agora queren aparecer como os seus salvadores”, afirmou Ángel Mato no debate plenario este xoves
A débeda de Narón
«Un dos principais problemas de Emafesa segue sendo que Narón leva anos sen pagar polo servizo de depuración, acumulando case 1 millón de euros só en 2024. O propio Concello recoñece que Narón debe arredor de 5 millóns de euros e vostedes, en dous anos de goberno, non fixeron absolutamente nada. Son os ferroláns e ferrolás quen están financiando a quen non cumpre, mentres o PP cala e mira para outro lado”, denunciou Mato.
O voceiro socialista tamén advertiu sobre os convenios en vigor: “Supóñolles que saben que os concellos da contorna están a recibir todos os meses auga en alta con convenios obsoletos, pagando por debaixo dos custos de produción. Esa é unha das causas polas que Emafesa arrastra débedas históricas”
«O Partido Popular xa subira un 40% o recibo da auga prometendo que con iso resolvería a situación da empresa. Despois desa suba brutal, menos dun ano despois deciden rescatar a empresa co diñeiro municipal. Iso non é traballar polos veciños e veciñas de Ferrol, iso é improvisar e tapar buratos”, reprochou Mato.
O Grupo Socialista deixou clara a súa posición: Emafesa debe ser 100% municipal e 100% pública. “Non vaian ter a tentación de sanear agora as contas de Emafesa para, dentro de poucos anos, entregar a xestión á Xunta ou a unha concesionaria privada. Iso sería traizoar á cidadanía e hipotecar o futuro da cidade”, advertiu Mato.