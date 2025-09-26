Rescatados 4 tripulantes de un pesquero que se encontraba a la deriva a 3 millas de Cabo Prior

Los cuatro tripulantes de un pesquero que se encontraba a la deriva tres millas al noroeste de Cabo Prior debido a un fallo del motor han sido rescatados en la tarde de este viernes.

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo, a las 16,45 horas de la tarde de este viernes se recibió el aviso de que el pesquero Nuevo María Teresa, con puerto base en Fisterra, había escorado y se encontraba a la deriva.

Los tripulantes solicitaban asistencia para su traslado a A Coruña.

El pesquero, de casco de madera, tiene una eslora de 14, 20 metros.

Ante ello, el centro de coordinación de Salvamento Marítimo movilizó a la Salvamar Betelgeuse, que remolcó al pesquero al muelle de Oza, en A Coruña.