En octubre empezarán las obras de ‘Abrir Ferrol ao mar’ en la zona del Arsenal, Ferrol Vello y A Magdalena

El inicio de las obras de la fase I del proyecto ‘Abrir Ferrol ao mar’ son cuestión de días, con el inicio previsto en el mes de octubre, tal y como lo ha confirmado este lunes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Previamente a su intervención, la junta de gobierno local las ha adjudicado a la empresa Copasa de Obras y Servicios por 5.332.228 euros, cofinanciadas a partes iguales entre el Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia.

El regidor quería destacar la suma de esfuerzos entre Navantia, Arsenal Militar y la Xunta de Galicia para hacer realidad este inicio de las obras, que permitirán una regeneración integral del contorno de la ría y de la ciudad, con una mejorar en la seguridad vial “convertindo a traseira da cidade no seu atractivo”, como también “realzar a imaxe do Arsenal”.

Gracias a esto, habrá un nuevo recorrido verde en la zona de la muralla del Arsenal, con la continuación del carril bici de 1,4 kilómetros desde la fase 0 de las obras en el puerto hasta la puerta de Bazán de 1957. Al mismo tiempo se derribará la muralla y se restaurará la del siglo XVIII.

En este pulmón verde se plantarán 83 nuevos árboles, 22 nuevas papeleras, cinco puntos de aparcabicis, dos nuevas paradas de autobuses, una nueva fuente y 139 nuevos sistemas lumínicos de LED.

El plazo de ejecución de estas obras será de 18 meses, con el inicio en octubre y la finalización en 2027 “e isto xa non ten marcha atrás”, afirmaba José Manuel Rey Varela.

