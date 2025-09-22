El Concello de Ferrol licita las obras en la cubierta del estadio de A Malata

La remodelación de la cubierta del estadio de A Malata da un paso más para hacerse realidad, tras la licitación este lunes de sus obras, aprobadas en la junta de gobierno local del Concello de Ferrol, tal y como lo afirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela.

El regidor recordaba que hace dos semanas presentaba este proyecto, enmarcado dentro de las obras de la ‘Cidade do Deporte’ y ahora ya salía a licitación “sen perder un minuto”, con un importe de 2.556.662 euros y un plazo de ejecución de siete meses una vez sean adjudicadas.

Además, también se aprobó la licitación de los servicios de dirección de obra, por 64.023,98 euros; de la dirección de ejecución de la obra, por 64.023,98 euros y de la coordinación de seguridad y salud, por 18.261,89 euros.

Este inicio de las obras cubrirá, en un primer momento, con el 85% de la cubierta, una vez que el Concello de Ferrol espera tener la autorización de la Demarcación de carreteras para poder licitar el 15% restante, correspondiente a la esquina sudeste del estadio, algo que esperan tener antes de la finalización de este 85% inicial.

Posible inicio de las obras de FIMO en octubre

Al mismo tiempo, el regidor afirmaba que la intención del gobierno local era poder adjudicar en las próximas semanas las obras de transformación de FIMO dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’ y poder empezar con las obras en el mes de octubre.