El Concello de Ferrol aprueba las subvenciones al BBCA, Grupo Bazán y al Club Esquío

La junta de gobierno local de Ferrol dio este lunes el visto bueno a tres nuevas subvenciones nominativas en la concejalía de Deportes destinadas a clubes de la ciudad, tal y como afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

El Club Baloncesto Costa Artabra (BBCA) contará con 20.000 euros para la participación de sus equipos senior en las competiciones autonómicas; el Grupo Bazán tendrá 12.00 euros que serán destinados a las competiciones de las federaciones gallega y española de vela y a la organización de la XV Regata de vela ligera Ría de Ferrol; mientras que el Club Deportivo Esquío contará con 5.500 euros para sufragar gastos de sus competiciones.