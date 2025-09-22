Licitada la remodelación de la pescadería de Ucha en un gastromercado

La remodelación de la pescadería de Ucha, en A Magdalena, en un gastromercado sigue cumpliendo pasos, con la aprobación de su licitación este lunes en la junta de gobierno local, tal y como lo afirmaba el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Hace quince días que el regidor presentaba este nuevo proyecto en el emblemático edificio, que conservará su imagen exterior, pero será totalmente remodelado en su interior, dejando la parte central de la misma al gastromercado, para combinar la venta directa de los productos del mar, con su degustación.

Durante el transcurso de las obras la actividad no cesará en la pescadería de Ucha en los puestos actuales.

Este proyecto tendrá una licitación de 357.000 euros y el plazo de ejecución será de cuatro meses una vez sean adjudicadas las obras.