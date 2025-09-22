Las carreteras de Rabascosas y Boucela contarán con nuevos aglomerados

Zona de actuación del aglomerado en Rabascosas | Concello de Ferrol

La junta de gobierno local ha dado luz verde este lunes a las adjudicaciones de los aglomerados de varias carreteras de la zona rural de Ferrol, con cargo al POS+2024 de la Deputación de A Coruña, tal y como lo confirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela.

Dos de estas intervenciones será en Mandiá, en concreto en la carretera de Rabascosas-Catabois y al camino C-100 A, a la empresa Excavaciones y Obras Candal SL, por un importe de 55.550,51 euros.

La otra mejora de aglomerado se realizará en la carretera da Boucela, en Marmancón y que será realizada por la empresa José No Mantiñan e Hijos Construcciones SA, por un importe de 87.389,67 euros.

El plazo de ejecución de todas estas obras será de tres meses.

