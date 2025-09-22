Ferrol contará con mayor iluminación en la navidad y en el Entroido

El Concello de Ferrol ya está trabajando en la planificación de las fiestas de navidad y en el Entroido, adjudicando este lunes la junta de gobierno local el contrato de suministración, instalación y desinstalación de la iluminación ornamental para la campaña 2025-2026 y para la 2026-2027.

Así lo confirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela, en una adjudicación a la empresa Creaciones Luminosas SL, por un importe de 633.797 euros.

A partir de estas navidades, Ferrol contará con mayor iluminación, con instalación de nuevos elementos el centro de la ciudad, como también en las carreteras de Castilla y Catabois, en la plaza del Inferniño, además de en los barrios de Caranza, Esteiro y Ferrol Vello.