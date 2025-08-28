El crucero Star Legend hizo escala en Ferrol este jueves

El crucero «Star Legend», habitual visitante de Ferrol atracó en el Puerto de Curuxeiras pasadas las nueve y media de la mañana de este jueves procedente de Bilbao y sin duda la presencia de sus pasajeros se hizo notable principalmente en los barrios de Ferrol Vello y la Magdalena.

Se trata de un barco de lujo, al mando del capitán Mark Symonds, de 9.975 toneladas, 134 mts. de eslora y 6 cubiertas pero con un ambiente familiar que da la sensación de estar en un crucero casi privado, incluso durante un día de navegación, la naviera suele ofrecer la posibilidad de visitar el puente de mando y ver las cartas de navegación.

El crucero pertenece actualmente a la compañía Wind Star Cruises, una línea de cruceros que opera una flota de pequeños barcos de lujo. Su flota consta de seis yates que transportan entre 148 y 310 pasajeros y realizan cruceros a más de 50 naciones, con escala en 150 puertos en toda Europa, la Polinesia, el Caribe o América Central.

Sin duda los 312 pasajeros de este hotel flotante disfrutaron de una jornada corta este jueves visitando la ciudad departamental y aprovechando al máximo su breve estancia, ya que cerca de las 18.00 horas efectuó su partida en dirección a Vigo.