Festas Veran Ferrol 2025

El crucero Star Legend hizo escala en Ferrol este jueves

28 agosto, 2025 Dejar un comentario 154 Vistas

 

El crucero «Star Legend», habitual visitante de Ferrol atracó en el Puerto de Curuxeiras pasadas las nueve y media de la mañana de este jueves procedente de Bilbao y sin duda la presencia de sus pasajeros se hizo notable principalmente en los barrios de Ferrol Vello y la Magdalena.

Se trata de un barco de lujo, al mando del capitán Mark Symonds,  de 9.975 toneladas, 134 mts. de eslora y 6 cubiertas pero con un ambiente familiar que da la sensación de estar en un crucero casi privado, incluso durante un día de navegación, la naviera suele ofrecer la posibilidad de visitar el puente de mando y ver las cartas de navegación. 

 

El crucero pertenece actualmente a la compañía Wind Star Cruises, una línea de cruceros que opera una flota de pequeños barcos de lujo. Su flota consta de seis yates que transportan entre 148 y 310 pasajeros y realizan cruceros a más de 50 naciones, con escala en 150 puertos en toda Europa, la Polinesia, el Caribe o América Central.

Sin duda los 312 pasajeros de este hotel flotante disfrutaron de una jornada corta este jueves visitando la ciudad departamental y aprovechando al máximo su breve estancia, ya que cerca de las 18.00 horas efectuó su partida en dirección a Vigo.

 

Lea también

El puerto de Ferrol refuerza su capacidad logística con la mayor grúa portuaria articulada del mundo

El operador portuario invierte 4 millones de euros en esta máquina de última generación de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *