El plan de barrios de Ferrol llega a Recimil

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Una semana más dentro de la agenda del plan de barrios el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado del concejal de Servicios, José Tomé, se reunió con la dirección de la AVV de Recimil. “Recimil é un barrio que precisa unha especial atención, xa que conta con moitas zonas verdes e queremos mellorar estes espazos para o ocio e goce dos veciños”.

Rey Varela aprovechó para repasar con la directiva las importantes inversiones que se están ejecutando en el barrio, como la rehabilitación del Bambú Club (435.200 euros). “Da gusto cando os compromisos se converten en realidade”, afirmó, “o Bambú Club é un lugar emblemático para todos os ferroláns, recuperalo é algo que lle debíamos a Recimil, xa que nunca tivo un local social”.

Esta inversión se une a las envolventes en la calle Neda (1.032.283,27 euros) y otras actuaciones de mejoras en el barrio como la adjudicación de la rehabilitación de cuatro viviendas (cerca de 200.000 euros) y la repavimentación del entorno del mercado de Recimil (153.000 euros). Y están en licitación las obras de rehabilitación de las envolventes en la calle Ares 3-4 (524.789,61 euros), en la carretera de Castilla nº8 (271.998,43 euros) y en la carretera de Castilla nº 22 (366.979,44 euros).

Todas estas actuaciones muestran la apuesta del Gobierno local por Recimil, ofreceremos aos veciños o espazo social que merecen e melloraremos o estado das vivendas, afirmó el regidor. “Cumprimos os compromisos cos veciños deste barrio”, constató Rey Varela.

Actuaciones del Plan de Barrios

A través del plan de barrios las diferentes empresas prestadoras de los servicios coordinan las actuaciones. Así la empresa de conservación de zonas verdes y parques y jardines realizó la siega de todas las zonas verdes del barrio, que suman en total más de 5.900 metros cuadrados. En la plaza 10 de Marzo se plantaron 700 especies de viola cornuta.

La empresa encargada del servicio de limpieza realizó tareas de desbroce y chapeo en todo el barrio, en especial atención a la plaza de Sevilla (9.000 metros cuadrados) y plaza de Porta Nova (3.900 metros cuadrados), además de la limpieza de alcantarillas y de 116 contenedores. Desde la empresa de mantenimiento eléctrico llevó a cabo cuatro actuaciones actuaciones.

Los trabajos se completaron con la limpieza general de los parques infantiles así como la reparación de elementos de juego en mal estado.

El lunes el plan de barrios comenzará en San Pablo.