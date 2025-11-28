Jornada sobre gestión económico-financiera y negociación bancaria de COFER en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La cita, organizada por COFER y que se ha desarrollado en la sede de AFundación en el Cantón de Molins de Ferrol, ha contado con expertos en esta problemática que afecta en mayor o menor grado a todas las pequeñas y medianas empresas.

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER), en el marco del convenio firmado con el IGAPE y el Concello de Ferrol para impulsar el desarrollo económico de la zona, ha organizado una jornada sobre gestión económico-financiera y negociación bancaria que ha subrayado la importancia de las pymes implementen controles efectivos y dispongan de un buen asesoramiento en su día a día. En la cita, organizada por COFER y que se ha desarrollado en la sede de AFundación en el Cantón de Molins de Ferrol, han participado expertos en una problemática que afecta en mayor o menor grado a todas las pequeñas y medianas empresas de la zona.

En este sentido, el primero en tomar la palabra ha sido Pablo López, de Implicatum, que ha repasado todos los grandes conceptos que se deben manejar en la gestión económica de una pyme y de los autónomos, ha ofrecido unas claves para poder entender mejor la situación financiera del negocio, ha detallado los controles mínimos de tesorería y ha aportado herramientas prácticas para la planificación financiera.

La siguiente ponencia, a cargo de Raúl Polo, director de oficina de Caixabank, se ha adentrado en los tipos de productos bancarios más utilizados por PYMEs y autónomos; ha explicado en qué se fija un banco antes de conceder financiación y ha desgranado cómo preparar una negociación bancaria efectiva y las buenas prácticas para mejorar la relación con la entidad financiera.

Por su parte, Enrique Antón, jefe de zona de Ferrol de AFIGAL, comentó el funcionamiento de los avales financieros, las líneas bonificadas con el IGAPE y ha revisado algunos casos y requisitos que ha ido viendo a lo largo de su carrera.

Por último, Belén Fernández, responsable de las Oficinas Norte del IGAPE, ha relatado todas las líneas de financiación activas del organismo dependiente de la Xunta.