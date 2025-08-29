El Club de Golf Campomar acoge el 5º Torneo «Acuarelas de Rafael Romero»

Este viernes día 29 y el sábado día 30 de agosto se celebrará en las instalaciones del Club de Golf Campomar la 5ª edición del Torneo «Acuarelas de Rafael Romero».

La modalidad de juego será Stableford Individual Hándicap. Se participará en una única categoría resultando premiados el Campeón Scratch y los 2 primeros clasificados hándicap. También habrá premio al mejor approach en los hoyos 1/10. Las salidas serán a tiro, el viernes a las 15:00 horas y el sábado a las 9:00 y 15:00 horas.

El sábado una vez finalice el torneo, sobre las 19:30 horas, se realizará la entrega de premios a los ganadores y el sorteo de regalos entre los jugadores participantes que se encuentren presentes.

Este torneo será puntuable para la Orden de Mérito del Club Campomar 2025.