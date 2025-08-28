Adjudicadas las obras de renovación de la DP 6092 a su paso por Nogueirosa y Ombre, en Pontedeume

O Concello de Pontedeume informa de que xa están adxudicadas as obras de renovación da estrada DP 6092 de Pontedeume a Pedra da Auga, que pasa polas parroquias de Nogueirosa e Ombre.
O alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, sinala que “está previsto que os traballos empecen nas vindeiras semanas, para realizar canto antes unha mellora que foi moi demandada pola veciñanza”.
A actuación nesta estrada provincial “é unha proba máis do compromiso da Deputación da Coruña con Pontedeume, polo que estamos moi agradecidos”, afirma o rexedor.
Pola súa banda, o concelleiro de Urbanismo, Daniel Ríos, destacou que esta vía “conecta o Parque Natural das Fragas do Eume coa vila de Pontedeume, polo que soporta un tráfico elevado e resulta fundamental garantir o seu bo funcionamento e a maior seguridade viaria nel”.
A licitación saíu o pasado mes de maio, cun orzamento de 141.099,14 euros. Realizarase nunha superficie de máis de 12.800 m² de vía, entre os puntos quilométricos 0+000 e 1+880, nun prazo de execución de tres meses.
Consistirá en saneamentos puntuais da capa de rodaxe, que se atopa deteriorada, e a posterior dotación dunha nova capa de mestura asfáltica en quente de 5 cm de espesor.
Posteriormente, pintaranse as marcas viarias da calzada e renovarase a sinalización vertical, co obxectivo de mellorar a seguridade viaria de todo o tramo da estrada.
Ademais, dende a Deputación estase preparando tamén un proxecto de construción de beirarrúas nesta mesma estrada, que se atopa xa nun estado avanzado.