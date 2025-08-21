Desalojan «por las buenas», con sorpresa, a una pareja en Mugardos que llevaba meses sin abonar el alquiler

La colaboraciòn de la policía local de Mugardos que intervino a petición de una denuncia verbal del propietario de una vivienda situada en las inmediaciones del casco urbano y que estaba «ocupada» por una pareja joven que llevaba meses sin abonar el alquiler del piso donde residían junto con un bebé, hizo que fuese desocupada «por las buenas», sin incidentes. Abandono, «con amable invitación», no sin antes amenazar al propietario y …con una sorpresa.

Tras quedar el piso libre la sorpresa fue el estado de abandono, la vivienda llena de basura, y enseres…y además con dos ejemplares de » lagartos ajolotes» en una pecera.

La Policía Local tuvo que acudir a Lolo Andrade, un etólogo de Narón, colaborador de los municipales, que recupera toda clase de reptiles, y que con su ayuda se evitó que estos dos reptiles gusanos tuvieran una muerte segura.

Los dos claros «okupas» , que abandonaron el piso y se fueron a vivir con unos familiares, ya eran conocedores de la Policía Local ya que les habían tenido que retirar varios perros que tenían en malas condiciones.