Neda promueve el último «Tiempo de Encuentros» del verano

El Ayuntamiento de Neda organiza este viernes 22 de agosto la última edición de «Tiempo de Encuentros», la iniciativa veraniega que se puso en marcha en julio para fomentar las relaciones entre vecinos, con la excusa de jugar una partida a uno de los juegos de mesa más populares. Un pequeño grano de arena para acabar con la indeseada soledad que existe en la localidad.

La sesión tendrá lugar entre las 19:00 y las 21:00 horas en los alrededores de la Casa das Palmeras o, si el tiempo no acompaña, en el interior. El parchís y diversos juegos de cartas serán los protagonistas de este evento que, como siempre, estará abierto a todo aquel que decida venir a pasar un buen rato. No importa la edad.

El Departamento de Sanidad, promotor de «Tiempo de Encuentros», destaca la utilidad de estos juegos para adquirir habilidades estratégicas, desarrollar la agudeza mental y, en el caso de las cartas, también la concentración y la memoria. Sin embargo, como señalan, lo fundamental es que son buenos aliados para fomentar la interacción social, dando lugar a nuevas amistades.