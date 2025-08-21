Nueva edición del concurso de empanadas de la Fiesta del Pan de Neda

Las personas que presenten las tres mejores llevarán vales de regalo para canjear en las panaderías participantes o colaboradoras del certamen.

Con la Fiesta del Pan de Neda a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento anuncia la sexta edición del concurso de empanadas, que recuerda al que se hacía en la época en que se celebraba en Albarón. El plazo de inscripción estará abierto a partir del jueves 28 de agosto. Quienes presenten las tres mejores creaciones ganarán vales para gastar en las panaderías que participan o colaboran en esta edición del evento, declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

En el concurso, de carácter no profesional, podrá participar cualquier persona mayor de edad, independientemente de si es de Neda o no. Pueden inscribirse hasta el 4 de septiembre llamando al 981 39 02 33 de 10:00 a 14:00 horas o enviando un correo electrónico a cultura@neda.gal, indicando nombre y apellidos, dirección, DNI, teléfono de contacto e ingredientes de la empanada que van a presentar.

Quienes deseen participar deberán preparar una empanada de entre uno y dos kilos, que deberán entregar el día del evento (domingo 7 de septiembre), entre las 11:00 y las 11:30 horas, en la carpa «En lembranza de Albarón». No podrán llevar ningún elemento que los identifique.

El producto permanecerá expuesto hasta la degustación del jurado, compuesto por representantes de las panaderías participantes o colaboradoras de la Fiesta del Pan. Cada miembro calificará las empanadas presentadas por separado, valorando el sabor (hasta tres puntos), textura (hasta tres puntos) y presentación (hasta dos). El veredicto se anunciará tras la ceremonia inaugural.

Habrá tres premios: vales de 200, 150 y 100 euros respectivamente para comprar, en un plazo máximo de dos meses, productos en panaderías que participen o colaboren en esta edición de la Fiesta del Pan. De esta forma, la iniciativa busca agradecer la participación en la celebración de panaderías como La Nueva, Panificadora Germán, Santa Rita e Paca Castro, ademais de La Gallega, Modesto Hermida y J. Castro Hermanos.