Protección Civil de Ferrol renovó su junta directiva

El pasado domingo, día 17, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol celebró una Asamblea Extraordinaria para la elección de una nueva Junta Directiva ante la dimisión de Alejandro Santiago el pasado mes de junio presidente Alejandro Santiago.

En la asamblea se presentó una única candidatura, compuesta de seis voluntarios, y encabezada por Silvia Chamorro Díaz, como presidenta, que ya lo había sido en etapas anteriores, seguida de Javier Moreno Bonome (vicepresidente), Santiago Evia Sueiras (secretario), Francisco Iglesias Pena (tesorero) y los vocales Beatriz Soto Venancio y Fernando Deibe Gago. Dicha candidatura fue refrendada en votación por los voluntarios presentes.

Este nuevo equipo directivo cuenta con una amplia experiencia, tanto en gestión de la agrupación como en coordinación de emergencias. Desde la nueva Junta Directiva, señalan en un comunicado, «queremos agradecer la buena disposición y compromiso que desde un primer momento encontramos por parte del personal interlocutor del Ayuntamiento de Ferrol«.

También extienden ese agradecimiento a la Asociación Provincial de AVPC de A Coruña, que en la figura de su presidenta asistió en calidad de invitada por parte del órgano convocante.

Silvia Chamorro es también desde el mes de enero vicepresidenta de la directiva provincial.