O reforzo en Pontedeume da liña eléctrica en Vizús porá fin ós vertidos nas praias de Ver e Centroña

21 agosto, 2025 Dejar un comentario 67 Vistas

Segundo se informou por parte de Fenosa, xa deron comezo os traballos, que, unha vez concluídos, permitirán poñer en marcha os distintos bombeos que conectarán coa depuradora da Macuca.

O Concello de Pontedeume informa do comezo das obras de reforzo da liña eléctrica en Vizús, que permitirán poñer fin a 50 anos de vertidos nas praias de Ver e Centroña e á prohibición do baño na primeira. 

“Para nós, rematar con esa situación é unha prioridade, e por iso xa hai uns anos que iniciamos conversas con Augas de Galicia, dependente da Xunta, para dar solución a un problema que afecta ao principal areal da nosa vila dende hai cinco décadas” sinala o alcalde Bernardo Fernández Piñeiro. 

“Conseguimos que, con fondos europeos, se acometese un bombeo na praia de Ver e un reforzo dos bombeos de Vizús e de Centroña, rematando con 50 anos de vertidos e permitindo ao mesmo tempo depurar esas augas”, explica o rexedor. 

Unha vez rematados os traballos de construcción do novo bombeo de Ver e a adaptación dos de Centroña e Vizús, Augas de Galicia solicitou a Fenosa o reforzo da liña eléctrica en Vizús, traballos que comezaron no dia de onte. Para iso foi necesaria, entre outras xestións, a autorización de ADIF, lograda no pasado mes de xuño. 

O concelleiro de Urbanismo, Daniel Ríos, sinalou que se colaborou “en todo momento dende o Concello con Augas de Galicia para obter os permisos e autorizacións sectoriais dos distintos organismos como ADIF, Patrimonio ou Estradas”. “Atopámonos por fin na recta final do proceso”, engade. 

“Cando estea finalizada esta actuaciónm e unha vez Aguas de Galicia faga a posta en marcha da instalación e entregue esa infraestrutura ao Concello, poderemos poñer en funcionamento este bombeo e rematar cos vertidos dunha vez despois de 50 anos”, conclúe o edil.

