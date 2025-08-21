Valdoviño celebra una nueva edición nocturna de su Mercado sostenible

La cita llega en la antesala del Pantín Classic, e incluirá los conciertos de Le BarLuthier y Los Nostálgicos.

Cerca de una veintena de firmas y artesanos participan este viernes 22 en Valdoviño en el V Mercado Sostenible, organizado por el Ayuntamiento bajo el lema de “Surf, praias, e vida” En esta ocasión, y tras la buena acogida del pasado verano, será una edición nocturna. La Puerta del Sol se volverá a convertir en escenario de este evento, antesala del Pantín Classic, que arrancará a las 19 horas y que se prolongará hasta la medianoche, contando con una amplia programación de actividades paralelas.

Como viene siendo habitual, el principal reclamo de este mercado serán los puestos de exhibición y venta de productos ecológicos, de proximidad, y artesanos. La oferta incluirá un total de 17 firmas, algunas de ellas locales, de sectores variados que van desde la moda y los complementos (ropa, bolsos, bisutería, gafas y relojes en madera, detalles …) hasta la alimentación, pasando por la cerámica, ilustraciones o el comercio justo… Y, como en ocasiones anteriores, las compras darán derecho a una degustación gratuita palomitas.

La programación complementaria incluirá un espacio para el cambio de libros, la proyección de “Cine na rúa e activismo rural” y mucha música. A las 20.30 horas está previsto el concierto del grupo local Los Nostálgicos. Y a partir de las 22 horas, llegará la singular propuesta de Le BarLuthier “un pianobar literal e itinerante”.

Se trase de un espectáculo “cómico musical con varios músicos e unha showwoman” alrededor de un piano cuya caja de resonancia se transforma en un bar que propone un viaje en el tiempo a los años treinta, cuarenta y cincuenta, a través de la música de la época (jazz, swing, dixie…)

Las actividades de la edición nocturna del Mercado Sostenible de Valdoviño estarán financiadas por la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia y Abanca, en el marco de la declaración del Pantín Classic como Fiesta de Interés Turístico de Galicia. El evento pondrá el broche de oro a la programación municipal de “Contares culturais nas festas de verán”.