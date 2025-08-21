¿De quien es la culpa?-(José M. Otero Lastres)

José Manuel Otero Lastres

Joan Manuel Serrat, cantó cuando tenía 40 años, una canción, titulada “Pare” (Padre en español) que decía:

“Padre, dime qué le han hecho al río que ya no canta

Se desliza como un pez muerto bajo una capa de espuma blanca

Padre, el río ya no es el río

Padre, antes de que vuelva el verano esconda todo lo que está vivo

Padre, dime qué le han hecho al bosque que ya no hay árboles

En invierno no tendremos fuego ni en verano lugar donde detenernos

Padre, el bosque ya no es el bosque

Padre, antes de que oscurezca llene de vida la despensa

Sin leña y sin peces, padre, tendremos que quemar la barca, sembrar el trigo entre las ruinas

Padre, y cerrar la casa con tres candados y usted decía

Padre, si no hay pinos no hay piñones ni gusanos, ni pájaros

Padre, donde no hay flores no se hacen abejas, cera, ni miel

Padre, que el campo ya no es el campo

Padre, mañana del cielo lloverá sangre

El viento lo canta llorando

Padre, ya están aquí

Monstruos de carne con gusanos de hierro

Padre, no, no tenga miedo, diga que no,que yo le espero

Padre, están matando la tierra

Padre, deje de llorar que nos han declarado la guerra”

La letra es como si se hubiera redactado estos días en una parte importante de España que está ardiendo. No se sabe bien quiénes son los causantes de este país en brasas. Hay varios causantes y entre ellos algunos que intentan que siga el trabajo. Son, como dice Serrat, “monstruos de carne con gusanos de hierro”. Son seres deleznables que anteponen sus temas personales al reino ecológico de la naturaleza.

Pero acabo de escuchar a un ganadero que decía que hace años había muy pocos incendios porque eran ellos los que cuidaban el monte. Y que ahora por excesos de burocratización cualquier cosa de debas hacer necesita muchísimas formalidades.

¿De quién es la culpa? ¿Quién obliga a los que aman el monte a rellenar múltiples requisitos para rarearlo? ¿No nos hemos vuelto un poco locos al exigir tantos trámites inútiles que se convierten en la lumbres que los arrasa?

Es verdad que no se debe legislar en tiempos de crisis, sino después de que pase. ¿Pero no ha llegado el momento de qué un país bien entrado en el siglo XXI disponga de los medios necesarios para que no vuelva a quemarse España?

