Balance del año–(Enrique Barrera Beitia)

Enrique Barrera Beitia

Ya sabemos que la objetividad no existe, pero en nuestras manos tenemos la capacidad de moderar nuestros sesgos para hacer un balance razonable de los temas por los cuales sentimos sincero interés, entre ellos, el estado de la ciudad en la que vivimos.

Pensar a lo grande

Nuestro alcalde y los portavoces de la oposición han valorado en un periódico local el pasado 2025, y JM Rey Varela ha hecho algunas afirmaciones que comparto plenamente, en especial la de que hay que “pensar en grande, y por lo tanto poner en marcha grandes proyectos”. A renglón seguido los enumeró por este orden: Abrir Ferrol al Mar, Ciudad del Deporte, urbanización del Sánchez de Aguilera y saneamiento del rural. Como ven ustedes, no habló de tener suelo industrial.

Dado que aunque se goza de mayoría absoluta, es imposible hacerlo todo en cuatro años, lo razonable sería rematar el mandato con dos de las tres actuaciones más importantes terminadas, y las demás en una fase de relativo avance, o con una terminada y tres bastante avanzadas. Conociendo los tiempos administrativos, creo que podemos terminar el mandato con la muralla del arsenal derribada y con las inversiones de las instalaciones deportivas de A Malata ejecutadas, y un desarrollo más bien incipiente en el resto, salvo en lo relacionado con un suelo industrial al que ya se ha renunciado.

Me he permitido asignar a cada proyecto un valor de 0 a 5 según la importancia que revisten para Ferrol desde mi punto de vista, y calculando el porcentaje de ejecución que preveo para el fin del mandato, deberíamos alcanzar 13.0 – 13.5 puntos, pero como vemos se queda en 10.5 puntos.

Proyectos Importancia Ejecución prevista Puntuación

Suelo Industrial………………………… 5 0% 0. 0 de 5

Saneamiento del rural…………………5 25% 2. 5 de 5

Urbanización Sánchez de Aguilera.5 20% 1. 0 de 5

Abrir Ferrol al Mar………………… … 4 100% 4. 0 de 4

Ciudad del Deporte………………… … 3 100% 3. 0 de 3

Total 10.5 de 22

Lo demás

La oposición se centró mucho en la gestión del día a día y en las políticas sociales. No parecen exageradas las críticas que dibujan unos barrios más sucios, y con el firme de las aceras y calles deteriorado. Otra cuestión es el regreso del coche y el retroceso de la peatonalización, porque aunque creo que recuperamos un modelo poco saludable, reconozco que habrá vecinos que lo vean bien, y además cumple lo prometido a diferencia de la promesa de bajar impuestos. Otras críticas relacionadas con supuestos recortes democráticos, me parecen poco fundamentadas.

Mi opinión personal es que si comparamos el balance del anterior gobierno local con el actual, sería como una carrera en la que muy probablemente ambos llegarán a la meta cerca el uno del otro, pero con uno de ellos (Ángel Mato) con una mochila con lastre, por el hándicap que le supuso no tener mayoría absoluta y por la falta de apoyo de la Xunta, mientras que JM Rey Varela lo tiene, sin perder el del gobierno central.

Algo de lo expuesto en este artículo se refleja en una frase del actual alcalde en la citada entrevista, cuando reconoció literalmente que “tenemos que ser más rápidos”, que es lo mismo que decir “tenemos que trabajar más”.