Este viernes comienzan las fiestas de verano de Ferrol (actos del finde)

Aunque desde el día 1 de agosto comenzó el mes festero de agosto, con la fiesta del marisco, la feria medieval y Equiocio, a partir de este viernes, día 22 comienza lo que se viene llamando «la semana grande», con duración hasta el 31 

Avanza la instalación del escenario, en la plaza de Armas

Viernes 22

—-A las 19.30 h. de esta jornada, con salida de la Avenida de Esteiro,  se inicia una nueva edición del Rallye Ferrol, la 56 .  (ceremonia de salida y tramo de pruebas-shakedown)

—-A las 21.30 h. comienzan las fiestas con la lectura del pregón en la Plaza de Armas, a cargo de jugadores de O Parrulo Ferrol, recientemente ascendido, seguido del concierto de Omar Montes.

—-Comienzan las fiestas en el barrio ferrolano de Caranza a las 17.00 horas con la Festa do Neno, seguida a las 18.30 horas de la Festa dos Maiores.
Por la noche, a las 22.00 horas, tendrá lugar la lectura del pregón seguido, a las 23.00 horas, de las actuaciones de Sueiras, DJ Fairlane, y a las 00.30 horas de  Panamá Band.

—-Brión Folk Festival. En el local de la AVV. A las 20:00 h. Acto de inauguración con autoridades.
20:30 Faladoiro de Xurxo Souto. «A importancia do mar en Ferrolterra». 21:30 Cantos de Taberna con Son d Cantos, Feroces da Galgueira e No Cómbaro.

Sábado 23,

—-Rallye de Ferrol. Dará comienzo, con salida de FIMO, a las ocho de la mañana la primera sección que incluirá los tramos de Irixoa-Monfero (14,9 km) y Monfero-Monfero (14,55 km), repitiéndose en una segunda ocasión el primero de ellos.

Por la tarde, la competición se trasladará a dos nuevos tramos: Ferrol-Ferrol, que ha sido renovado, y San Sadurniño-As Somozas.

A las 21.15 h. en la avenida de Esteiro, entrega de trofeos.

—-A las 18.30 horas, visita teatralizada de la Batalla de Brión en el Castillo de San Felipe.

—-A las 19.00 horas, Trofeo Concepción Arenal en A Malata. Se enfrentan el Racing de Ferrol y el Celta Fortuna.

—-A las 21.00 horas en el Pabellón de A Malata O Parrulo Ferrol continúa con su tercera semana intensa de pretemporada, jugando el VI Trofeo Cidade de Ferrol, recibiendo a la selección de Kuwait.  

—-A las 21.00 horas, conciertos de Xoana y  Cadena 100 con Hermanos Martínez, Funambulista, Gonzalo Hermida en la Plaza de Armas.

—-Fiestas de Caranza. La jornada dará inicio a las 10.00 horas con el desfile de la charanga de Neda. A las 14.00 horas comenzará la churrascada, y la sesión vermú estará animada por la formación Mar D´Arousa.
A las 17.00 horas habrá cucañas y a las 23.00 horas Mar D´Arousa amenizará la fiesta. A las 00.30 horas será el turno del grupo Origen. A las 00.00 horas comenzará el espectáculo de fuegos artificiales.

—-Brión Folk Festival. Campo da festa
9:00 h. Andainas históricas por los Montes de Brión. 14:00 Sesión vermú a cargo do grupo «Faíscas da Pontraga«. 14:30 Comida popular. 16:30 Obradoiro de «Enredos Sonoros» para os máis pequenos a cargo de Emilio Lois.

17:30 Visitas guiadas al Museo Naval de Ferrol y Castillo de San Felipe.
20:00 Cena amenizada por la Banda de Gaitas «Terra de Trasancos» de Toxos e Froles.
21:00 Conciertos: Trikitrí, Brixta yStolen Notes. A continuación Foliada libre.

Domingo 24

—-A las 10.00 horas, Batalla de Brión. Salida en lancha desde el Puerto de Ferrol al castillo de San Felipe.

—-A las 10.30 horas XXIII edición del Triatlón Cidade de Ferrol – Campeonato Xunta de Galicia 2025, en el que se darán cita 225 deportistas. Salida del Puerto de Ferrol. A continuación, se celebrarán los campeonatos gallegos, a las 12:00 h en categoría masculina y a las 13:15 h en la femenina.

Los recorridos constarán de 750 metros de natación en la ría de Ferrol, 20 kilómetros de ciclismo en cuatro vueltas por la Estrada Alta do Porto y el Acceso Norte, y 5 kilómetros de carrera a pie en tres vueltas por el paseo marítimo. Al finalizar todas las pruebas, alrededor de las 14:30 horas, se procederá a la entrega de trofeos

—-A las 21.00 horas, concierto de Lucía Pérez, en la Plaza de Armas.

—-A las 22.30 horas, Mondra, en la Plaza de Armas.

-Fiestas de Caranza. Este día darán comienzo a las 9.00 horas con Gaitas y Cabezudos. A las 14.00 horas habrá una traca de fuegos, seguida de la comida a base de paella. La formación Pasión animará la sesión vermú.
A las 20.00 horas el grupo Los Limones actuará para los presentes y a las 23.00 horas será el turno de Jaque y Pasión.

—-Brión Folk Festival. Montes de Brión/Campo da festa
Por la mañá (programación de la marcha, recreación y comida campestre)
A las 20:00 h. Churrascada amenizada por la Banda de Gaitas «Agarimo» de Catabois.
A las 21:00 h.  Conciertos: Maghúa, Lenda Ártabra y Mosquera Celtic Band.

