Este viernes comienzan las fiestas de verano de Ferrol (actos del finde)

Aunque desde el día 1 de agosto comenzó el mes festero de agosto, con la fiesta del marisco, la feria medieval y Equiocio, a partir de este viernes, día 22 comienza lo que se viene llamando «la semana grande», con duración hasta el 31

Viernes 22

—-A las 19.30 h. de esta jornada, con salida de la Avenida de Esteiro, se inicia una nueva edición del Rallye Ferrol, la 56 . (ceremonia de salida y tramo de pruebas-shakedown)

—-A las 21.30 h. comienzan las fiestas con la lectura del pregón en la Plaza de Armas, a cargo de jugadores de O Parrulo Ferrol, recientemente ascendido, seguido del concierto de Omar Montes.

—-Comienzan las fiestas en el barrio ferrolano de Caranza a las 17.00 horas con la Festa do Neno, seguida a las 18.30 horas de la Festa dos Maiores.

Por la noche, a las 22.00 horas, tendrá lugar la lectura del pregón seguido, a las 23.00 horas, de las actuaciones de Sueiras, DJ Fairlane, y a las 00.30 horas de Panamá Band.

—-Brión Folk Festival. En el local de la AVV. A las 20:00 h. Acto de inauguración con autoridades.

20:30 Faladoiro de Xurxo Souto. «A importancia do mar en Ferrolterra». 21:30 Cantos de Taberna con Son d Cantos, Feroces da Galgueira e No Cómbaro.

Sábado 23 ,

—-Rallye de Ferrol. Dará comienzo, con salida de FIMO, a las ocho de la mañana la primera sección que incluirá los tramos de Irixoa-Monfero (14,9 km) y Monfero-Monfero (14,55 km), repitiéndose en una segunda ocasión el primero de ellos.

Por la tarde, la competición se trasladará a dos nuevos tramos: Ferrol-Ferrol, que ha sido renovado, y San Sadurniño-As Somozas.

A las 21.15 h. en la avenida de Esteiro, entrega de trofeos.

—-A las 18.30 horas, visita teatralizada de la Batalla de Brión en el Castillo de San Felipe.

—-A las 19.00 horas, Trofeo Concepción Arenal en A Malata. Se enfrentan el Racing de Ferrol y el Celta Fortuna.

—-A las 21.00 horas en el Pabellón de A Malata O Parrulo Ferrol continúa con su tercera semana intensa de pretemporada, jugando el VI Trofeo Cidade de Ferrol, recibiendo a la selección de Kuwait.

—-A las 21.00 horas, conciertos de Xoana y Cadena 100 con Hermanos Martínez, Funambulista, Gonzalo Hermida en la Plaza de Armas.

—-Fiestas de Caranza. La jornada dará inicio a las 10.00 horas con el desfile de la charanga de Neda. A las 14.00 horas comenzará la churrascada, y la sesión vermú estará animada por la formación Mar D´Arousa.

A las 17.00 horas habrá cucañas y a las 23.00 horas Mar D´Arousa amenizará la fiesta. A las 00.30 horas será el turno del grupo Origen. A las 00.00 horas comenzará el espectáculo de fuegos artificiales.

—-Brión Folk Festival. Campo da festa

9:00 h. Andainas históricas por los Montes de Brión. 14:00 Sesión vermú a cargo do grupo «Faíscas da Pontraga«. 14:30 Comida popular. 16:30 Obradoiro de «Enredos Sonoros» para os máis pequenos a cargo de Emilio Lois.

17:30 Visitas guiadas al Museo Naval de Ferrol y Castillo de San Felipe.

20:00 Cena amenizada por la Banda de Gaitas «Terra de Trasancos» de Toxos e Froles.

21:00 Conciertos: Trikitrí, Brixta yStolen Notes. A continuación Foliada libre.

Domingo 24

—-A las 10.00 horas, Batalla de Brión. Salida en lancha desde el Puerto de Ferrol al castillo de San Felipe.

—-A las 10.30 horas XXIII edición del Triatlón Cidade de Ferrol – Campeonato Xunta de Galicia 2025, en el que se darán cita 225 deportistas. Salida del Puerto de Ferrol. A continuación, se celebrarán los campeonatos gallegos, a las 12:00 h en categoría masculina y a las 13:15 h en la femenina.

Los recorridos constarán de 750 metros de natación en la ría de Ferrol, 20 kilómetros de ciclismo en cuatro vueltas por la Estrada Alta do Porto y el Acceso Norte, y 5 kilómetros de carrera a pie en tres vueltas por el paseo marítimo. Al finalizar todas las pruebas, alrededor de las 14:30 horas, se procederá a la entrega de trofeos

—-A las 21.00 horas, concierto de Lucía Pérez, en la Plaza de Armas.

—-A las 22.30 horas, Mondra, en la Plaza de Armas.

—-Fiestas de Caranza. Este día darán comienzo a las 9.00 horas con Gaitas y Cabezudos. A las 14.00 horas habrá una traca de fuegos, seguida de la comida a base de paella. La formación Pasión animará la sesión vermú.

A las 20.00 horas el grupo Los Limones actuará para los presentes y a las 23.00 horas será el turno de Jaque y Pasión.

—-Brión Folk Festival. Montes de Brión/Campo da festa

Por la mañá (programación de la marcha, recreación y comida campestre)

A las 20:00 h. Churrascada amenizada por la Banda de Gaitas «Agarimo» de Catabois.

A las 21:00 h. Conciertos: Maghúa, Lenda Ártabra y Mosquera Celtic Band.