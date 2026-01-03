San Xiao 2026–(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

Compartir Facebook

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

El miércoles día 7 de enero como es habitual en Ferrol se celebrará o Día de San Xiao, patrono de la ciudad. Día en que se bendicen los hogares y lugares de trabajo y se pide protección para los viajeros y para los que se

encuentran lejos de su hogar.

Civilmente, desde el Concello, se celebra este día con un acto en el Teatro Jofre en donde se recibe a la Corporación

Municipal hermanada de Lugo, momento entrañable en el que se intensifican los lazos de unión entre ambas ciudades, algo reflejado musicalmente con la pieza más popular del compositor Gregorio Baudot: el “Pasodoble Lugo-Ferrol”, para rendir después homenaje a las personas destacadas por su trabajo en el interés de Ferrol y los ferrolanos, destacándose en esta ocasión como “ Ferrolá do ano” a la historiadora y escritora Esperanza Piñeiro de San Miguel, nacida en Vigo pero vinculada a la ciudad con una larga trayectoria: “Ferrol es mi casa, una ciudad repleta de gente generosa, solidaria y creativa”. A Esperanza se le debe el enriquecer las páginas que configuran la historia de la “ciudad de hierro” con aportaciones reflejadas en títulos como “Lendas e relatos ferroláns”, “Xentes dos mares de Ferrol”, etc.

Junto a ella, recibirán las insignias de oro de la ciudad Manuel Luaces Rodríguez ( a título póstumo), uno de los

grandes impulsores del campus universitario ferrolano; Andrés Gabarres Cagiao, una de las “voces más personales de la pintura actual”; José Martínez Vidal y Celestina Martínez García, fundadores del icónico

restaurante “ O Parrulo”; Ana Isabel Bello Platas, historiadora, investigadora y arqueóloga, autora de libros como “Los soldados del Tercio Norte y las tres Españas de la Guerra de Cuba” y Teresa Valcarce Graciani, líder y activista social que actúa como puente entre las comunidades española y estadounidense.

Después, en el ambigú, el tradicional arroz con leche y la puesta a punto ya para iniciar el 2026. Enhorabuena a los

premiados y a todos los que celebran o San Xiao.