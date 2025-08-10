Las violaciones en Ferrol-(Enrique Barrera Beitia)

Enrique Barrera Beitia

Es difícil encontrar en nuestra ciudad a alguien que no haya oído o leído algo sobre el confuso episodio de la supuesta violación sexual de unos inmigrantes a una joven ferrolana. La noticia saltó a primeros de este mes, y a la vista de los primeros comentarios y reacciones, casi parecía que íbamos a tener en Ferrol una repetición de los sucesos de Torrepacheco. La segunda comparecencia de la muchacha ante la policía nacional retractándose de su inicial denuncia desactivó este riesgo, pero ya está plantada la semilla del odio a la espera de que se repita algo parecido.

Cuando escribo este artículo leo en la prensa local el siguiente titular: “El sindicato policial CEP señala una subida de delitos sexuales en Ferrol: del 2017 al 2024 se triplicaron”. El comunicado reclamaba cuarenta agentes más y una Unidad de Prevención y Reacción para la Comisaría de Ferrol-Narón. El aumento de delitos sexuales es similar al resto de España, aunque la curva real debe ser matizada por la entrada en vigor de la popularmente conocida ley del «solo sí es sí», que elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Dicho esto, es indudable que el aumento entre 2023 y 2024 es muy preocupante, como vemos a continuación.

El análisis de estas cifras nos dice que en 2023 y 2024 hemos tenido cada mes casi tres agresiones sexuales, sin que la sociedad ferrolana se movilizara más allá de los grupos feministas. Tampoco estalló la alarma social cuando en 2023 hubo dos violaciones grupales a cargo de jóvenes ferrolanos contra sendas menores de edad. Cabe preguntarse por las causas de esta espiral de violencia, que para mí son la pornografía y el negacionismo de Vox. Es un hecho fuera de cualquier discusión que el consumo de pornografía se ha disparado en edades muy tempranas, y que las conclusiones que sacan no están tamizadas por mecanismos de madurez que sólo los aporta la edad. Para muchos adolescentes, lo que ven es lo que “más o menos” cabe esperar en la vida real, y recordemos que estos contenidos incluyen grandes dosis de violencia y sometimiento.

Todo depende de la nacionalidad del violador

A esto se añade el negacionismo de Vox, no evidentemente en el sentido de animar a la agresión sexual, sino en reducirla a la condición de “violencia doméstica”, por lo que no secundan los minutos de silencio de las instituciones por las víctimas mortales de la violencia machista. Si la ultraderecha minimiza la mayor desgracia que puede sufrir un ser humano, es obvio que las violaciones tienen en ellos un menor peso a la hora de movilizarse, salvo cuando el violador es un inmigrante y la violada una española. En estos casos, y sólo en estos casos, sale a relucir esa peculiar defensa de la honra femenina con “la cacería del moro”.

Dicho esto, no conviene negar que en determinadas comunidades asentadas en España la cultura igualitaria entre hombres y mujeres es menor que la nuestra, y deberíamos conocer cuantas mujeres inmigrantes que viven en Ferrol son agredidas sexualmente en su entorno doméstico sin que se atrevan a denunciarlo. En una sociedad democrática como la nuestra, ninguna mujer debería ser agredida ni devaluada a la condición de víctima de segunda.