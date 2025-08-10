Navantia Ferrol completa el ensamblaje del último bloque de la fragata F-111 ‘Bonifaz’

El astillero de Navantia en Ferrol ha finalizado el ensamblaje del último bloque de la fragata F-111 ‘Bonifaz’, la primera de las cinco nuevas fragatas de la serie F-110 de la Armada Española.

Con este hito, el buque está prácticamente listo para su inminente botadura, prevista para el próximo mes de septiembre, uno de los hitos en la construcción de cada buque.

La fragata ‘Bonifaz’ forma parte del proceso de modernización de la Armada, que reemplazará a las fragatas de la clase ‘Santa María’ (F-80). Estas nuevas embarcaciones incorporarán tecnologías de última generación en sistemas de combate, propulsión y habitabilidad, lo que las convertirá en buques multipropósito «capaces de operar en diversos escenarios».

El ensamblaje de este último bloque representa la culminación de meses de trabajo y un «avance significativo» en el calendario de construcción. La fragata, que permanece en la grada, y tras la botadura, dará paso a la fase de equipamiento y pruebas en el agua.

Este proyecto, que cuenta con una «importante participación» de la industria auxiliar, no solo garantiza la carga de trabajo para Navantia Ferrol, sino que también posiciona a este astillero «a la vanguardia de la construcción naval militar».

La F-111 “Bonifaz” es el primer buque de la clase y cabeza de serie. Su construcción comenzó en abril de 2022, marcando el inicio de un programa de construcción naval cuya finalización está proyectada para el año 2031, con la entrega de la última fragata a la Armada Española. Este programa contempla una inversión de 4.320 millones de euros y la generación de nueve mil empleos directos e indirectos para la industria naval local.

Además, desde la Armada y el Ministerio de Defensa de España se vienen concretando diversos acuerdos y contratos para completar los sistemas de sensores y armamento de los buques de la nueva clase. Entre ellos, se destaca la adquisición de hasta 120 nuevos misiles antibuque NSM, que también equiparán a las unidades de la clase F-100.