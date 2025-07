O Pleno de Narón insta á Xunta a non recortar profesorado nin unidades nos colexios da Gándara e Solaina

Na sesión plenaria celebrada na mañá deste xoves 31 de xullo no Concello de Narón aprobouse por unanimidade o convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello para a xestión e o cofinanciamento da escola infantil de Xuvia, que permanecerá en vigor dende o 1 de setembro deste ano ata o 31 de agosto de 2029.

O centro ten unha capacidade máxima de seis unidades e 82 prazas en conxunto, sendo o importe máximo do gasto de 123.000 euros por ano, tal e como se recolle no acordo. Aprobáronse tamén por unanimidade no pleno os festivos locais correspondentes ao vindeiro ano, que serán o 17 de febreiro, Martes de Entroido, e o 23 de novembro, Día de Narón.

Así mesmo, aprobouse de xeito definitivo a modificación dalgúns artigos da ordenanza sobre protección e tenza de animais de compañía e animais potencialmente perigosos, tras resolver as alegacións presentadas ao documento. No apartado de mocións, saíron adiante as dúas presentadas polo BNG, unha para abrir o proceso de subvencións por carácter competitivo e nominativas mediante un modificado de crédito e outra instando á Consellería de Educación a non recortar en profesorado e unidades nos colexios da Gándara e da Solaina. O PP presentou unha moción sobre o financiamento da atención á dependencia e outra sobre as obras da rede de sumidoiros no núcleo de Aldea de Ferrerías, na estrada do Trece, ambas tamén aprobadas na sesión plenaria.

Pola súa banda, o PSOE presentou tamén dúas mocións, unha conxunta co PP e o BNG sobre as obras de consolidación e ampliación da moenda de Castro e outra unicamente dos socialistas sobre a modificación da ordenanza que regula a taxa pola celebración de matrimonios civís en Narón. Neste caso tamén saíron adiante as dúas mocións.

No caso da primeira delas, dende o goberno local recordouse que o proxecto de urbanización e as licencias son actos regrados e que paralizar as obras dun proxecto aprobado e firme é ir contra a lei. O proxecto aprobouse no ano 2022 e contou con publicidade a través do Boletín Oficial da Provincia da Coruña, do taboleiro de anuncios do Consistorio, do xornal de maior tirada na zona e foi notificado a afectados polas obras.