Axenda en Narón do 1 ao 3 de agosto de 2025

Venres 1 de agosto de 2025

-Actividade: 25 Oenach Atlántico. No Campo do Trece (Sedes), dende as 18:00 horas.

O Concello e a AVV Rosa dos Ventos, de Sedes, organizan este evento, declarado Festa de Interese Turístico de Galicia. Postos artesáns, música, obradoiros de artesanía en vivo, teatro… forman parte da programación desta fin de semana.

Sábado 2 de agosto de 2025

-Actividade: 25 Oenach Atlántico. No Campo do Trece (Sedes), dende as 11:00 e pola tarde a partir das 16:00 horas.

Domingo 3 de agosto de 2025

-Actividade: 25 Oenach Atlántico. No Campo do Trece (Sedes), dende as 11:00 e pola tarde a partir das 16:00 horas.