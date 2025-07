Sedes, Narón acolle durante esta fin de semana o “25º Oenach Altántico”

A alcaldesa da cidade de Narón, Marián Ferreiro, e a concelleira de Turismo, Natalia Hermida, presentaron na campa do Trece, na parroquia de Sedes, a vixésimo quinta edición do Oenach Atlántico acompañadas por representantes da AVV Rosa dos Ventos e da Grande Compañía de Teatro Comunitario de Sedes, integrada por veciños da parroquia.

A cita festiva está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia e aposta por rememorar a vida comunitaria nos castros cun variado programa de actividades pensadas para persoas de todas as idades, tal e como indicou Ferreiro.

A programación comezará este venres ás 18:00 horas, coa apertura da Feira de artesanía e do Mercadiño artesán e continuará ás 21:00 co tradicional acendido de lumes na campa, para a continuación desfrutar nunha noite de música galiciana do concerto de Xurxo Fernándes, que comezará ás 22:00 horas.

O sábado 2 de agosto a programación iniciarase coa feira e o mercadiño artesáns dende as 11:00 horas, momento no que tamén comezarán as actividades lúdicas para pequenos e maiores. A Charanga Alxibeira amenizará a zona a partir das 13:00 horas e ás 14:00 poderanse degustar menús dos postos de comida que se instalarán para a ocasión. Pola tarde, dende as 16:00 ata as 20:00 horas, o espazo lúdico retomará os xogos populares e ás 18:00 haberá un concerto de Paco Nogueiras, que presentará o seu traballo “Son animal”.

A Banda de Gaitas do Padroado da Cultura amenizará a sesión da tarde cunha parada etnográfica da música tradicional a partir das 19:00 horas e ás 22:30 horas levarase a cabo a tradicional “Noite do castro”, coa representación da obra “A viaxe de Martiño”, a cargo da veciñanza de Sedes. Na última xornada, o domingo 3, reabrirán a feira e o mercadiño artesáns ás 11:00 e tamén darán comezo as actividades lúdicas para pequenos e miúdos, ademais de realizarse unha Mostra de Can de Palleiro nas inmediacións da nave do recinto feiral do Trece.

O teatro regresará á campa ás 12:30 horas, coa representación de “Lendas castrexas”, a cargo da veciñanza de Sedes e ás 13:00 comezará a sesión vermú do Oenach, cun concerto de Boj no que este grupo de música folk presentará o seu disco “Hora Zulú”.

O espazo gastronómico abrirá a partir das 14:00 horas para servir novamente unha gran variedade de menús entre as persoas que queiran comer na zona. Os xogos populares do espazo lúdico regresarán ás 16:00 horas e dende as 18:00 poderase ver a obra “Historias para escagarriñarse”, de Teatro Ghazafelhos e dirixida a público familiar. Ao remate da obra, sobre as 19:00 horas, recrearase na campa castrexa o acto de clausura do Oenach e ás 20:00 será o concerto de clausura, este ano a cargo da formación de música tradicional Tres Pesos.

Unha das novidades desta edición é que se reforzarán os obradores participativos: con artesáns que traballarán no esparto, mimbre, alfarería, coiro, dous de talla de madeira, pedra, cerámica castrexa, e tamén se programou un taller divulgativo de forza e demostración dos procesos téxtis no mundo antigo. Así mesmo, incrementarase a oferta gastronómica para a xente que queira comer nas inmediacións da campa do Trece.

Dende o Concello e a veciñanza de Sedes animouse á cidadanía a acudir a esta cita e desfrutar da variada programación que se sucederá durante os tres días na parroquia de Sedes. Así mesmo, dende o goberno local agradeceron “a gran implicación, un ano máis, dos veciños de Sedes para poder levar a cabo esta convocatoria ano tras ano, poñendo en valor os nosos antepasados e o seu labor”.