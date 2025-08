Minuto de silencio ante o Concello de Narón en repulsa do homicidio de Teresa de Jesús en Porriño

A rexedora local, Marián Ferreiro, presidiu este mediodía a concentración realizada ás portas do Concello en memoria de Teresa de Jesús, unha muller de 48 anos e natural de Mos (Pontevedra) traballadora do Servizo de Axuda no Fogar asasinada o pasado martes no municipio de Porriño cando desenvolvía o seu labor atendendo a unha usuaria do citado servizo.

O presunto autor do homicidio é Enrique Leirós, septuaxenario e home da usuaria do SAF á que atendía a vítima.

A rexedora local estivo acompañada polo voceiro de TEGA, Román Romero, o edil do PP Gonzalo Iglesias e representantes do BNG e PSOE municipal, así como de traballadoras e traballadores do Consistorio. Dende a cidade gardouse un minuto de silencio en memoria da vítima e para condear tamén este crime e amosar a solidariedade co colectivo do SAF.