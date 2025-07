A Baixada de Carrilanas de Valdoviño volve facer historia converténdose en sede do primeiro Campionato do Mundo

O director de carreira, Diego Barcia, presentaba co alcalde, Alberto González, o programa da XXVII edición, que se celebrará do 8 ao 10 de agosto.

Valdoviño celebrará do 8 ao 10 de agosto a súa tradicional Baixada de Carrilanas. A cita, que é a día de hoxe a carreira federada máis antiga de España, acadará neste 2025 a súa XXVII edición, e segundo avanzaba este xoves a organización, farao marcando un fito histórico. Por primeira vez nos deportes de inercia, celebrarase un Campionato do Mundo de Carrilanas, e será en Valdoviño. Así o avanzaba Diego Barcia, director da carreira, na presentación da edición celebrada na casa consistorial xunto ao alcalde, Alberto González; o concelleiro de Deportes, Sergio Saavedra, e Iria García, integrante da asociación organizadora.

As inscricións están abertas, e todo apunta a que se superará a cifra máxica dos 50 participantes que, para Barcia, resultaría ideal para que o público puidese desfrutar ao máximo do espectáculo. A día de hoxe, a maioría dos pilotos proceden de diferentes puntos de España, aínda que está garantizada a presenza internacional, con inscricións dende o Norte de Europa. De feito, a Baixada de Valdoviño está tamén incluída no circuíto europeo, puntuable así para a liga comunitaria. Entre os grandes favoritos figura, como non, Christian Marugán, vixente campión de España e gañador da proba de Valdoviño os últimos sete anos.

A baixada contará de novo cun percorrido espectacular, no que os pilotos poderán lucirse e amosar a súa habilidade ao longo de 1.207 metros, con saída no Graño e meta en San Mamede. En canto á programación, a organización repetirá a fórmula de éxito que a acompañou ata o momento. O venres 8, ás 12 horas, abrirase a zona de acampada gratuíta. O sábado 9, de 15 a 16 horas, terán lugar as verificacións técnicas e administrativas. Ás 16:30 horas, o remonte de participantes á liña de saída. Ás 17 horas, os primeiros adestramentos oficiais, e xa ás 18 horas, a saída da primeira baixada oficial. A programación do sábado pecharase coa cea carrilaneira (ás 20 horas, e cun menú a 10 euros), e o XI Festival de Karaoke.

Xa o domingo, a mañá, de 12 a 13 horas, está reservada para os máis pequenos e pequenas, que competirán por ser os máis veloces nos seus vehículos (con dúas categorías de 1 a 5 anos e de 6 a 13). Seguiralle a sesión vermú, e a paellada de marisco popular (racións a 8 euros). E xa ás 16 horas, remonte de participantes á liña de saída para, media hora despois, iniciarse a baixada oficial. Haberá 3 premios ás carrilanas máis humorísticas, e un trofeo para os 3 primeiros de cada categoría, ademais dun premio ao mellor salto.

Así mesmo, o director de carreira volvía marcarse a seguridade como obxectivo número 1 da cita, e aínda que aseguraba que o risco cero non existe, a organización concentra todos os seus esforzos para achegarse a el, destacando o amplo dispositivo desplegado, e agradecendo a colaboración das forzas e corpos de seguridade, así como dos membros de Protección Civil da comarca.

Por último, xunto ao alcalde, Alberto González, convidaba ao público a secundar a cita, desfrutala ao máximo e volver convertela nun auténtico éxito.